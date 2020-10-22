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Главная Новости Бизнес экономика Только адаптивный карантин позволит сохранить бизнес Винницы, который сейчас на грани выживания – Кудлаенко
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Только адаптивный карантин позволит сохранить бизнес Винницы, который сейчас на грани выживания – Кудлаенко

Сергей Кудлаенко выступил в поддержку бизнеса в Виннице

сегодня, 15:58
Автор:

Станислав Молчанов

Адаптивный карантин сможет сохранить бизнес Виннице, а также рабочие места. Так прокомментировал возможное введение жесткого карантина на территории города и страны в целом кандидат на должность мэра Винницы Сергей Кудлаенко, передает "Апостроф".

Только адаптивный карантин позволит сохранить бизнес Винницы, который сейчас на грани выживания – Кудлаенко

"Только адаптивный карантин сможет сохранить предприятия Винницы и бизнес, которые сейчас и так на грани выживания, и сохранить рабочие места жителям города", — отметил он.

Кудлаенко отметил, что коронавирусная болезнь распространяется с молниеносной скоростью, а число умерших от заражения постоянно увеличивается. Именно от местной власти зависит как община пройдет этот сложный период, подчеркнул кандидат.

По его словам, главная задача — найти общую формулу с соответствующими органами, с налоговой инспекцией, чтобы поддержать предприятия и бизнес. Кудлаенко напомнил, что после первой волны карантина страна и, в том числе, город Винница, до сих пор не оправилась от экономических потерь: "Винницкие предприниматели, которые сейчас находятся на грани банкротства, не переживут второй волны жесткого карантина!".

"В случае победы сделаю все возможное для винничан, чтобы не допустить экономической катастрофы. Мы не будем нарушать закон! Мы позаботимся о каждом человеке, которая потребует медицинской помощи. Однако, мы выступаем за адаптивный карантин, который позволит сохранить рабочие места и заработную плату работникам!" — подчеркнул кандидат на должность Винницкого городского головы.


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