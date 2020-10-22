Только адаптивный карантин позволит сохранить бизнес Винницы, который сейчас на грани выживания – Кудлаенко

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Станислав Молчанов
Адаптивный
карантин сможет сохранить бизнес Виннице, а также рабочие места. Так
прокомментировал возможное введение жесткого карантина на территории города и
страны в целом кандидат на должность мэра Винницы Сергей Кудлаенко, передает
"Апостроф".
Кудлаенко
отметил, что коронавирусная болезнь распространяется с молниеносной скоростью,
а число умерших от заражения постоянно увеличивается. Именно от местной власти
зависит как община пройдет этот сложный период, подчеркнул кандидат.
По его словам,
главная задача — найти общую формулу с соответствующими органами, с налоговой
инспекцией, чтобы поддержать предприятия и бизнес. Кудлаенко напомнил, что
после первой волны карантина страна и, в том числе, город Винница, до сих пор
не оправилась от экономических потерь: "Винницкие предприниматели, которые
сейчас находятся на грани банкротства, не переживут второй волны жесткого
карантина!".
Напомним,
эксперты спрогнозировали, пойдет ли власть снова на жесткий
локдаун в Украине.
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