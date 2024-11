Трамп может обрушить экономику РФ: как он это сделает

Новоизбранный президент США Дональд Трамп может обрушить экономику РФ, считает политик и общественный деятель Олег Рыбачук.

Нефть - инструмент давления на РФ. Фото из открытых источников

Он подчеркнул, что очень важно, чтобы Россия не вышла из-под санкций.

"Если же РФ потребует снятия санкций, Трамп имеет очень эффективное оружие — нефть. Ему не нужно пугать ядерным оружием. Трамп собрал в своей резиденции десяток мультимиллиардеров, о чем была информация в западных медиа. Трамп просил их не скупиться и дать по миллиарду на избирательную кампанию, обещая огромные прибыли. Если Трамп захочет, а он захочет, то РФ очень быстро почувствует, что цены на нефть снизятся. Для РФ 50 долларов за баррель нефти — критично. Это может выбросить Россию с нефтяного рынка", — отметил Олег Рыбачук.

По словам политика, если Трамп пойдет на ответный шаг, тогда экономика России рухнет очень быстро без ядерных угроз или эскалации войны.

