Треть миллиона украинцев уже подали заявки на получение компенсации от государства

Украинцы все больше рассчитывают на помощь от государства — компенсацию неудобств за локдаун и ограничения, связанные с карантином. По меньшей мере такие данные предоставило Министерство цифровой трансформации, передает УНН.

Так, согласно информации ведомства, в мобильном приложении "Дия", которое позволяет подать заявку на получение ранее заявленных восьми тысяч гривен от государства, зарегистрировано более 300 тысяч обращений.

"По состоянию на 10:30 22 декабря через мобильный приложение "Дия" подали заявление 239 405 ФЛП и наемных работников, через портал — 63 003, всего — 302 408", — сказано в сообщении Минцифры.

Отметим, что ранее СМИ объявили, что заявки на получение компенсации в размере восьми тысяч гривен можно размещать в приложении "Дия". Такие дотации от государства, по мнению власти, должны компенсировать убытки малому бизнесу и наемным работникам от карантинных ограничений. Помощь будет оказана единоразово. Заявку на предоставление финансовой компенсации необходимо предоставить до конца года.

Как сообщал портал "Комментарии", вице-премьер-министр Украины, министр цифровой трансформации Михаил Федоров заявил о том, что миллион украинцев могут получить помощь от государства в размере 8 тысяч гривен.

Чиновник отметил, что выплату могут получить сотрудники или ФЛП, если ее работодатель имеет одну из шести категорий Классификации видов экономической деятельности, такую как розничная торговля, временное размещение, демонстрация кинофильмов, деятельность по обеспечению блюдами и напитками, деятельность в сфере творчества, искусства и развлечений, деятельность в сфере спорта, организация отдыха и развлечений.

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