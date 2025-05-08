Тревожная тенденция: действительно бизнес начал массово закрываться в Украине

В Украине с января по апрель 2025 года открылось почти 82 тысячи новых физических лиц-предпринимателей, а почти 120 тысяч предпринимателей прекратили свою деятельность. На один вновь созданный бизнес приходится 1,5 закрытых. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает платформа "Опендатабот".

Бизнес в Украине. Фото: из открытых источников

По информации аналитиков, 81 928 ФЛП открылось в Украине с начала 2025 года, что на 9% меньше, чем за тот же период прошлого года. В то же время 119 895 предпринимателей прекратили свою деятельность в этом году. Таким образом закрытий стало больше на 44% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.

"В целом в этом году закрылось на 37 967 ФЛП больше, чем открылось. В прошлом году ситуация была другой: за тот же период наоборот открылось на 7 166 ФЛП больше, чем закрылось", — говорится в сообщении.

В сообщении говорится, что четверть всех новых ФЛП занимается розничной торговлей: 20 763 предпринимателя. Еще 7 129 ФЛП остановили свой выбор на ИТ и консалтинге в программировании. Замыкает тройку оптовая торговля — 6 216 новых предпринимателей. Больше всего ФЛП в этом году зарегистрировали в Киеве — 11,6 тысячи или 14.2%. Далее следуют Днепропетровщина — 7,8 тысячи (9.6%) и Львовщина — 6,1 тысячи (7.6%).

В "Опендатабот" отметили, что в этом году женщины инициируют бизнес активнее мужчин: 61% новых ФЛП были зарегистрированы именно женщинами. Доля мужчин равна лишь 39%.

Читайте также на портале "Комментарии" — представители МВФ рекомендовали Украине для увеличения поступлений в бюджет с 2026 года повысить налоги – в частности, налог на добавленную стоимость (НДС), а также перейти на прогрессивную шкалу налогообложения, которая предусматривает более высокие ставки для лиц с высокими доходами. Об этом говорится в материале Forbes Ukraine со ссылкой на чиновников, приобщенных к дискуссиям МВФ и Всемирного банка Spring Meetings, которые проводились в Вашингтоне.



