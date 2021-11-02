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Трудовые мигранты привозят в Украину треть госбюджета

Украинцы зарабатывают за границей значительные средства. Насколько велики эти средства и каким путем они попадают в страну?

сегодня, 18:01
Автор:

Елена Бурдейная
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Национальный банк Украины посчитал деньги, которые переводят украинские гастарбайтеры. Объем переводов значительный, пишет информационное агентство "Украинские новости".

Трудовые мигранты привозят в Украину треть госбюджета

Украинские гастарбайтеры переводят в Украину значительные средства - иллюстративное фото из сети

За девять месяцев 2021 г. трудовые мигранты перечислили в Украину 10,3 млрд дол. – на 19% больше, чем они переводили в прошлом году. Количество оказавшихся в стране денег составляет около трети Госбюджета на 2021 г.

Специалисты Нацбанка исследовали, какими путям переводятся средства. Почти половина – 4,4 млрд дол. – привозятся нелегально. Международные платежные системы использовались для перевода 2,3 млрд. дол. Официальными финансовыми каналами было переведено около 670 млн. дол. – около 6% всех средств, заработанных трудовыми мигрантами.

В течение прошлого 2020 г. объем поступлений от рядовых украинцев из-за границы был еще больше – 12 млрд дол. 2021 г. еще не закончился и, вероятно, догонит его в канун рождественских и новогодних праздников. Прогноз Нацбанка – 13 млрд дол.

Международные переводы, осуществляемые через различные платежные системы, будут более защищены в результате внедряемой в Украине программы киберзащиты. Программа началась в май 2021 г., все ее требования должны быть выполнены в течение 12 месяцев с момента старта. Согласно постановлению Нацбанка №43 от 19 мая 2021 г., компании, занимающиеся переводом средств, должны выполнить следующие требования:

— использовать разные степени защиты финансовой информации; степень защиты зависит от размера вероятных убытков (большая сумма – более мощная защита);

— стандартизировать требования к защите информации (ввести критерии оценки степеней защиты, например);

– повысить безопасность для рядовых пользователей.

Напоминаем об инсайдерской информации о вероятной замене руководителя Нацбанка. Соответствующий материал издания "Комментарии" можно прочесть по ссылке.


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Источник: https://ukranews.com/ua/news/811436-trudovi-migranty-pererahuvaly-v-ukrayinu-vzhe-ponad-10-mlrd-najbilshe-zahodyt-cherez-neformalni
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