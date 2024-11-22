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Тысяча от Зеленского: в Минэкономики рассказали, на что можно будет потратить деньги

Потратить средства "Зимней еПоддержки" можно будет до конца 2025 года

22 ноября 2024, 16:22
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Кравцев Сергей

Одноразовая государственная помощь "Зимняя е Поддержка" в размере 1000 грн будет предоставляться украинцам, которые находятся на территории Украины. Потратить ее можно на оплату коммуналки, лекарства, донаты на ВСУ, билеты Укрзализныци и некоторые другие виды услуг. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщило Министерство экономики.

Тысяча от Зеленского: в Минэкономики рассказали, на что можно будет потратить деньги

Тысяча гривен от Зеленского

Отмечается, что программа будет финансироваться из остатков неиспользованных средств государственного бюджета невоенного назначения.

Граждане, не требующие поддержки от государства, могут его не оформлять или направить на украинскую армию, считают в ведомстве.

"Эти средства могут стать национальным донатом – элементом единения нации. Сейчас уровень донатов значительно ниже, чем в начале вторжения, и это – шанс поддержать наших защитников. Конвертируем тысячу зимней поддержки в тысячи донатов для ВСУ", – отметила министерша экономики Юлия Свириденко.

Прием заявок на получение пособия начнется в начале декабря. Система будет проверять информацию о пребывании получателей пособий на территории Украины.

Выплата предназначена не только взрослым, но и детям. Один из родителей сможет заказать выплату на свой счет для каждого своего ребенка через Действие.

Потратить средства "Зимней е-поддержки" можно будет до конца 2025 года.

Получить 1000 грн от государства можно будет с помощью приложения Действие и карты "Национальный кэшбек".

Читайте на портале "Комментарии" — правительство утвердило реализацию плана по выплате "тысячи Зеленского". В частности, на эту инициативу будет израсходовано 5 млрд. гривен. Об этом у себя в Telegram сообщает нардеп Алексей Гончаренко.

"На "Зимнюю поддержку" потратят 5 млрд гривен. Деньги переведут из программы, финансирующей кэшбек (Национальный кэшбек, — ред), на программу, которая будет выдавать по тысяче гривен", — рассказал парламентарий.




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