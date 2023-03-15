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Тысячи украинцев пошерили авто через Дию: как это работает

Услуга стала популярной во время широкомасштабного вторжения

сегодня, 15:24
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Автор:

Константин Куликов

Более 100 тысяч украинцев пошерили авто через приложение Дия за время полномасштабного вторжения. Об этом сообщил вице-премьер-министр Михаил Федоров.

Тысячи украинцев пошерили авто через Дию: как это работает

Через "Дію" можна пошерити авто

"Эта услуга особенно актуальна сейчас. Когда многие семьи разъединила война", — написал в своем телеграмм-канале Федоров.


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Чиновник также описал технологию применения этой услуги:

"Например, муж остался в прифронтовом Краматорске. Жена с детьми выехала на авто во Львов. Но случайно забыла взять у мужа техпаспорт. Благодаря Дие мужчина может в несколько кликов поделиться им с женой. Чтобы она могла легально пользоваться авто. Мужчина открывает Дию. Подает заявку на шеринг авто. Жена делает то же самое. Это все. За 10 минут техпаспорт на авто появляется в приложении. Никаких пластиковых свидетельств из рук в руки, походов в сервисный центр МВД и лишних хлопот", — пишет Михаил Федоров.

По его словам, команда Минцифры вместе с партнерами активно работает над другими водительскими услугами.

Накануне стало известно, что повестки не будут посылать через Дию .

Кроме того, в приложении состоялось голосование по переименованию Юго-Западной железной дороги. Большинство из участников опроса отдали свои голоса за вариант — Центральная железная дорога. До 17 марта в приложении, в рамках "железной украинизации" проходит голосование за новое название Южной железной дороги.

На выбор для участников опроса предложено четыре варианта нового названия.

"Входите в Дию и выбирайте новое название. Каждый ваш голос в Дие — кирпичик в развитие электронной демократии", — написал Федоров в своем телеграмм-канале.



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