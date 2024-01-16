У российских компаний начались проблемы в Турции: что произошло

Российские компании столкнулись с проблемами в работе с Турцией, которая стала одной из ключевых стран по обходу санкций и почти вдвое увеличила поставки товаров в РФ. Об этом сообщает издание Ekonomim, передает портал "Комментарии".

РФ все сложнее обходить санкции с помощью Турции. Фото из открытых источников

Как пишет издание, с начала 2024 года турецкие банки начали блокировать платежи из России.

По информации Ekonomim, потоки платежей за торговые сделки практически остановились. Кроме того, под удар попала торговля в национальных валютах, поскольку турецкие банки перестали принимать из РФ и лиры, и рубли.

Некоторые банки начали аннулировать ранее одобренные транзакции. Свое решение они объясняют тем, что сделки касаются запрещенных товаров, пишет Ekonomim.

Турецкие банки блокируют платежи из России химическим компаниям, заводам автомобильных деталей, производителям одежды и обуви.

Издание отмечает, что проблемы с платежами возникли после того, как Турцию посетил госсекретарь США Энтони Блинкен. В ходе визита он обсудил с главой турецкого МИД Хаканом Фиданом санкции и экспортный контроль, а также возможные попытки их обхода.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что российские захватчики составляют списки "неблагонадежных" граждан Украины, проживая на временно оккупированных территориях, отказываются от получения российских документов. Оккупанты ускорили процедуру раздачи российских паспортов в захваченных регионах. Наличие паспорта РФ сейчас является основным условием проживания на временно оккупированных территориях. Захватчики ввели обязательный военный учет для мужчин. Теперь обратиться в оккупационные администрации могут только те мужчины, которые зарегистрированы в военкомате.

"Комментарии" также писали, что заместитель командира 3-й Отдельной штурмовой бригады, майор Вооруженных сил Украины Максим Жорин не исключает, что в ближайшее время российские захватчики могут начать новое наступление на юге и востоке Украины. При этом офицер не считает даже "космическим сценарием" новое наступление россиян на Киев.

