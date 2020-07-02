У Зеленского обсудили возможные кандидатуры на должность главы НБУ

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Татьяна Веремеева
Президент Украины Владимир Зеленский провел совещание, во время которого
обсуждалась кандидатура нового руководителя Национального банка Украины (НБУ).
Во встрече приняли участие руководство Нацбанка, а также участники финансового
рынка. Об этом сообщает пресс-служба
Офиса президента (ОП).
Во встречах также принимали участие премьер-министр Украины Денис Шмигаль,
руководитель ОП Андрей Ермак, его заместительница Юлия Ковалив, министр
финансов Сергей Марченко, председатель Комитета Верховной Рады по вопросам
финансов, налоговой и таможенной политики Данил Гетманцев. Сегодня обсудили,
как может повлиять на финансовые рынки отставка
с должности Якова Смолия.
Зеленский, в свою очередь, заявил, что НБУ должен оставаться независимой
структурой при любых обстоятельствах.
Напомним, после подачи главы Национального банка Украины Якова Смолия в
отставку в Сети нарастает паника из-за вероятного скачка
курса доллара к гривне. В материале "Комментариев" эксперты
прокомментировали, может ли увольнение руководителя НБУ ударить по валютным
показателям.
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