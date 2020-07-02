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Главная Новости Бизнес экономика У Зеленского обсудили возможные кандидатуры на должность главы НБУ
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У Зеленского обсудили возможные кандидатуры на должность главы НБУ

Владимир Зеленский акцентирует внимание на том, что НБУ должен быть независимым

2 июля 2020, 23:57
Автор:

Татьяна Веремеева
У Зеленского обсудили возможные кандидатуры на должность главы НБУ

Президент Украины Владимир Зеленский провел совещание, во время которого обсуждалась кандидатура нового руководителя Национального банка Украины (НБУ). Во встрече приняли участие руководство Нацбанка, а также участники финансового рынка. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента (ОП).

Во встречах также принимали участие премьер-министр Украины Денис Шмигаль, руководитель ОП Андрей Ермак, его заместительница Юлия Ковалив, министр финансов Сергей Марченко, председатель Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данил Гетманцев. Сегодня обсудили, как может повлиять на финансовые рынки отставка с должности Якова Смолия.

Зеленский, в свою очередь, заявил, что НБУ должен оставаться независимой структурой при любых обстоятельствах.

Напомним, после подачи главы Национального банка Украины Якова Смолия в отставку в Сети нарастает паника из-за вероятного скачка курса доллара к гривне. В материале "Комментариев" эксперты прокомментировали, может ли увольнение руководителя НБУ ударить по валютным показателям.


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