Украина и МВФ: когда и при каких условиях будет новый транш

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с директором-распорядителем Международного валютного фонда Кристалиной Георгиевой. В том числе – о траншах и выполнении Украиной своих обязательств. Поможет ли это, а также недавний визит главы НБУ Кирилла Шевченко в США – получить долгожданный транш в этом году? Если не в этом – то когда и при каких условиях? Ответ дали "Комментариям" эксперты.

"Для большей части украинцев ничего хорошего этот транш не сулит"

Политолог аналитического центра ИНПОЛИТ Никита Трачук отмечает, что в релизе Офиса президента по итогам переговоров с МВФ сообщается следующее: обсуждались налоговая, судебная реформы, вопрос с Конституционным судом Украины, с е-декларированием.

"Зеленский высказался за дальнейшее укрепление независимости НБУ. Что особо смешно, потому что НБУ если от кого и независим — так это от самой Украины, – подчеркивает Никита Трачук. – Лично мне неприятен подобострастный тон релиза ОП. Сразу вспоминается май 2019-го. Разве Зеленского выбирали за тем, чтобы он "структурные маяки" от МВФ браво выполнял, чтобы мы обсуждали с Фондом решение нашего КСУ? Мне казалось, что мы выбирали его за тем, чтобы он максимально приложил усилия к погашению наших долгов, к недопустимости влезания в новую кредитную кабалу. Чтобы было планомерное снижение влияния международных кредитных институций, в том числе спекулятивных, на нашу страну".

Политолог не исключает, что мы получим транш от МВФ или "под елочку", или в конце зимы. Но задается вопросом – а нужен ли нам этот транш?

"Для большей части украинцев ничего хорошего этот транш не сулит, кроме финансовой (и вытекающей из нее политической) зависимости от международных кредитных структур, которые диктуют нам свою волю… Думаю, что деньги МВФ мы получим рано или поздно. Но в МВФ знают, что мы — не самый благонадежный партнер. Потому такие проволочки с кредитом", – отмечает Никита Трачук.

При этом, подчеркивает эксперт, самому Фонду невыгодно не давать нам денег.

"Какой смысл позволять Украине планомерно выходить из-под их влияния? Скорее они и дальше будут поддерживать нас этими подачками, которые глобально нас никак не спасут, – рассуждает политолог. – Наша долговая зависимость будет лишь увеличиваться. За что "спасибо" новой власти, которая не захотела искать пути финансового, экономического суверенитета. За которым однозначно последовало бы восстановление политического, внешнеполитического суверенитета. Но наши новые власти пошли по стопам предшественников, точно также подобострастно разговаривая с международными кредиторами и занимая у них деньги. А потому, скорее всего, закончит, как и предыдущая власть".

"В этом году денег МВФ для Украины точно не будет"

Политтехнолог Александр Кондратенко считает, что в этом году денег МВФ для Украины точно не будет.

"Всё, о чём заявляют и Зеленский и Шевченко, на сегодня не имеет конкретики. Кроме того, нет и конкретных договоренностей по визиту миссии в Украину в этом году, – отмечает эксперт. – Можно сколько угодно говорить о том, что мы не теряем оптимизма, что шанс получить транш до Нового года все еще есть. Но, по факту, сейчас МВФ интересуется КСУ и антикоррупционной деятельностью в Украине, бюджетом, а также работой НБУ. А в свете последних событий с первыми двумя пунктами у нас — ну очень большие проблемы".

Кроме нерешенного конституционного кризиса, до сих пор не принят бюджет на 2021 год, напоминает Александр Кондратенко. Раньше апреля следующего года, скорее всего, денег мы не увидим.

"В некоторых СМИ то и дело говорят о внешнем управлении. Мол, злобные кредиторы хотят нами внешне управлять и выкачивают из нас последнее. Доля правды в этом, конечно, есть, и кредитные деньги просто так не дают. Но важно понимать, что, к примеру, деньги от МВФ нужны больше как сигнал для других европейских партнеров, а не как сумма на счету", – резюмирует эксперт.

Ранее эксперты оценили экономические перспективы Украины: что будет с траншем МВФ и курсом доллара.

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