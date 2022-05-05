Украина и Великобритания упростили торговлю между двумя странами

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Нарожный Дмитрий
Украина и Великобритания
юридически отменили ввозные пошлины и тарифные квоты в двусторонней торговле.
Флаги Украины и Великобритании. Фото из открытых источников
Как сообщает пресс-служба
Министерства экономики Украины, соответствующее соглашение было подписано 4
марта.
По инфомации Минэкономики, документ будет действовать 12 месяцев, однако может быть продлен по договоренности между сторонами на новый срок.
В министерстве отмечают,
что в 2021 году товарооборот между Украиной и Великобританией увеличился почти
на 57% и составил 2,2 миллиардов долларов.
При этом, в значительной
мере – на 62% – возрос объем экспорт, который достиг более чем 1 миллиарда
долларов.
В Минэкономики считают,
что отмена ввозных пошлин и тарифных квот на украинский бизнес в перспективе
сможет увеличить экспорт товаров с высокой добавленной стоимостью.
В частности, в первую
очередь, речь идет о муке, зерне, молочной продукции, мясе птицы и
полуфабрикатах, томатной пасте, меде, кукурузе, пшенице, соках, грибах, сахаре
и других продуктах. В министерстве подчеркнули, что именно такую прдукцию
Украина традиционно экспортирует в Великобританию.
Таким образом, это будет
не только способствовать развитию украинского производства, но и увеличит
поступление валютной выручки, укрепит экономику Украины – заявили в
Минэкономики.
Кроме этого, как напомнили в Министерстве экономики, Европейский Союз недавно также объявил о планах отменить все импортных пошлин на украинские товары.
Кроме этого, министр торговли Канады Мэри Энджи заявила о важности переговоров по расширению соглашения о свободной торговле между Украиной и Канадой, которое было ратифицировано 1 июня 2017 года.
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