Украина и Великобритания упростили торговлю между двумя странами

Украина и Великобритания юридически отменили ввозные пошлины и тарифные квоты в двусторонней торговле.

Флаги Украины и Великобритании. Фото из открытых источников

Как сообщает пресс-служба Министерства экономики Украины, соответствующее соглашение было подписано 4 марта.

По инфомации Минэкономики, документ будет действовать 12 месяцев, однако может быть продлен по договоренности между сторонами на новый срок.

В министерстве отмечают, что в 2021 году товарооборот между Украиной и Великобританией увеличился почти на 57% и составил 2,2 миллиардов долларов.

При этом, в значительной мере – на 62% – возрос объем экспорт, который достиг более чем 1 миллиарда долларов.

В Минэкономики считают, что отмена ввозных пошлин и тарифных квот на украинский бизнес в перспективе сможет увеличить экспорт товаров с высокой добавленной стоимостью.

В частности, в первую очередь, речь идет о муке, зерне, молочной продукции, мясе птицы и полуфабрикатах, томатной пасте, меде, кукурузе, пшенице, соках, грибах, сахаре и других продуктах. В министерстве подчеркнули, что именно такую прдукцию Украина традиционно экспортирует в Великобританию.

Таким образом, это будет не только способствовать развитию украинского производства, но и увеличит поступление валютной выручки, укрепит экономику Украины – заявили в Минэкономики.

Кроме этого, как напомнили в Министерстве экономики, Европейский Союз недавно также объявил о планах отменить все импортных пошлин на украинские товары.

Кроме этого, министр торговли Канады Мэри Энджи заявила о важности переговоров по расширению соглашения о свободной торговле между Украиной и Канадой, которое было ратифицировано 1 июня 2017 года.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!