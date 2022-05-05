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Украина и Великобритания упростили торговлю между двумя странами

В Минэкономики считают, что отмена ввозных пошлин и тарифных квот на украинский бизнес в перспективе сможет увеличить экспорт товаров с высокой добавленной стоимостью

5 мая 2022, 12:00
Автор:

Нарожный Дмитрий
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Украина и Великобритания юридически отменили ввозные пошлины и тарифные квоты в двусторонней торговле.

Украина и Великобритания упростили торговлю между двумя странами

Флаги Украины и Великобритании. Фото из открытых источников

Как сообщает пресс-служба Министерства экономики Украины, соответствующее соглашение было подписано 4 марта.

По инфомации Минэкономики, документ будет действовать 12 месяцев, однако может быть продлен по договоренности между сторонами на новый срок.

В министерстве отмечают, что в 2021 году товарооборот между Украиной и Великобританией увеличился почти на 57% и составил 2,2 миллиардов долларов.

При этом, в значительной мере – на 62% – возрос объем экспорт, который достиг более чем 1 миллиарда долларов.

В Минэкономики считают, что отмена ввозных пошлин и тарифных квот на украинский бизнес в перспективе сможет увеличить экспорт товаров с высокой добавленной стоимостью.

В частности, в первую очередь, речь идет о муке, зерне, молочной продукции, мясе птицы и полуфабрикатах, томатной пасте, меде, кукурузе, пшенице, соках, грибах, сахаре и других продуктах. В министерстве подчеркнули, что именно такую прдукцию Украина традиционно экспортирует в Великобританию.

Таким образом, это будет не только способствовать развитию украинского производства, но и увеличит поступление валютной выручки, укрепит экономику Украины – заявили в Минэкономики.

Кроме этого, как напомнили в Министерстве экономики, Европейский Союз недавно также объявил о планах отменить все импортных пошлин на украинские товары.

Кроме этого, министр торговли Канады Мэри Энджи заявила о важности переговоров по расширению соглашения о свободной торговле между Украиной и Канадой, которое было ратифицировано 1 июня 2017 года.


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Источник: https://www.me.gov.ua/News/Detail?lang=uk-UA&id=a4fb4cea-6342-4a67-8348-8c2e41a5a7de&title=UkrainaTaVelikaBritaniiaPidpisaliUgoduProSkasuvanniaVviznikhMitITarifnikhKvot
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