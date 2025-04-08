Украина начала закупать коксующийся уголь у США после потери шахты под городом Покровск Донецкой области.

Украина завозит американский уголь. Фото из открытых источников

Сообщается, что украинская компания "Метинвест", крупнейший производитель стали в Украине, получила от своей американской дочери United Coal Company LLC первую партию коксующегося угля на 80 000 тонн.

Как сообщает Blomberg, компания вынуждена была начать закупки сырья после закрытия и подрыва в начале года предприятия под Покровском, которое снабжало углем половину сталелитейной отрасли Украины. Это произошло из-за русского наступления.

"Мы мобилизовали наши ресурсы для обеспечения работы отрасли. Хотя импорт коксующегося угля из-за логистики дороже, чем его отечественный эквивалент, это важный шаг, который поможет украинской экономике", — сказал изданию гендиректор "Метинвеста" Юрий Рыженков.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что армия РФ планирует нарастить наступательный потенциал и вести активные боевые действия до поздней осени. "Это косвенное свидетельство того, какие задачи получают командиры в войсках РФ. В целом логический анализ ситуации указывает на такой сценарий, поскольку боевые действия на поле боя никоим образом не отражаются на каких-то мирных переговорах. Война продолжается по своим законам и сценариям", — сообщил военнослужащий ВСУ.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что администрация Дональда Трампа планирует провести 14 июня военный парад в Вашингтоне. Таким образом, планируется отметить 79-й день рождения президента США. Сообщается, что планирование военного парада в столице США началось еще в прошлом году и было приурочено к 250-летию американской армии. Представитель армии США Дэйв Батлер сказал, что Пентагон работает с Белым домом и несколькими правительственными учреждениями над тем, чтобы "сделать празднование событием национального уровня". По информации медиа, военная колонна может растянуться почти на шесть километров – от здания Пентагона до Белого дома.