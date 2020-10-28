Украина получит локомотивы от Франции

Председатель Смешанной украинско-французской комиссии по экономическому сотрудничеству Арсен Аваков и гендиректор компании Alstom Анри Пупар-Лафарж провели переговоры по поставке французских локомотивов в Украину.

Фото: пресс-центр МВД Украины

Эту информацию предоставила пресс-служба МВД Украины.

Также присутствовали на переговорах и посол Республики Франции в Украине Этьен де Понсен и гендиректор "Укрзализныци" Владимир Жмак.

Сама идея была введена еще в 2018 году. Тогда французская компания Alstom и "Укрзализныця" подписали меморандум, предусматривающий сотрудничество двух сторон и поставку Францией в Украину надежных локомотивов. Средства на их перевозку и обслуживание предоставляются Госказначейством Франции.

Украину обеспечат электрическими локомотивами фирмы Alstom. Эта компания — один из крупнейших мировых лидеров по производству железнодорожного транспорта.

На переговорах гендиректор "Укрзализныци" сообщил, что Украина имеет устаревший парк локомотивов, который давно нужно обновить для более эффективной перевозки груза.

Анри Пупар-Лафарж в свою очередь заверил, что компания Alstom станет надежным партнером для "Укрзализныци" и обеспечит потребности страны в железнодорожной сфере.

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