Украина увеличила поступление от экспорта черных металлов почти на 13 миллиардов долларов

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Олег Терещенко
Металлургические
предприятия Украины в январе-ноябре текущего года увеличили поступления от
экспорта черных металлов на 80,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого
года – до $12 млрд 611,886 млн, об этом передает fixygen.ua.
Черная металлургия - фото с открытых источников
Согласно
статистике, которая была обнародованной Государственной таможенной службой
(ГТС) в пятницу, на черные металлы за этот период пришлось 20,59% общего объема
поступлений от экспорта товаров против 15,73% за одиннадцать месяцев прошлого
года.
Стоит
отметить, что в ноябре поступления от экспорта черных металлов составили $1
млрд 86,971 млн. При этом Украина в январе-ноябре текущего года нарастила
импорт аналогичной продукции на 47,6% – до $1 млрд 405,848 млн. В ноябре этот
показатель составлял $157,191 млн. Кроме того, Украина в январе-ноябре-2021
нарастила экспорт металлоизделий на 42,1% — до $1 млрд 164,823 млн. В ноябре их
поставлено на $128,680 млн.
Импорт
металлоизделий за 11 месяцев 2021 возрос на 26,7% — до $1 млрд 9,272 млн. В
ноябре их ввезено на $121,695 млн. Как сообщалось, метпредприятия Украины в
2020 году сократили поступления от экспорта черных металлов на 12% по сравнению
с предыдущим годом – до $7 млрд 690,378 млн. При этом Украина в 2020 году
сократила импорт аналогичной продукции на 17% – до $1 млрд 39,742 млн. Кроме
того, Украина в 2020 году сократила экспорт металлоизделий на 13,2% — до
$904,533 млн. За год импорт металлоизделий снизился на 20% — до $879,687 млн.
Как ранее
сообщал портал "Комментарии", Украина вошла в топы европейского
рейтинга: что это значит.
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