Украина ворвалась в топ-4 стартап-стран Европы: как это стало возможным

Украина совершила прорыв в сфере поддержки инновационного бизнеса, заняв четвертое место среди 24 стран в отчете European Startup Nations Alliance (ESNA) Report 2024. Это стало возможным благодаря активному внедрению стандартов Startup Nations Standards (SNS), направленных на развитие предпринимательства. В частности, цифровые сервисы, такие как "Дія", значительно упростили процедуры регистрации бизнеса и доступа к финансированию. Теперь украинские стартапы получили еще больше возможностей для роста и интеграции в европейскую инновационную экосистему.

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По данным отчета, уровень внедрения стандартов SNS в Украине составляет 73%, что значительно превышает средний показатель в ЕС — 61%. Лучших результатов страна достигла по следующим направлениям:

Регистрация бизнеса – 100%. Украина входит в список стран, где компанию можно зарегистрировать в один день благодаря цифровым решениям.

Доступ к финансированию – 100%. Украинский фонд стартапов (USF) дает предпринимателям возможность привлекать инвестиции и получать финансовую поддержку.

Цифровые услуги – 100%. Украина стала одной из 18 европейских стран с высоким уровнем цифровизации государственных сервисов.

Налоговые условия – 100%. Специальный режим "Дія.City" предлагает благоприятные налоговые условия для технологических компаний и предусматривает механизм опционов для сотрудников стартапов.

Присоединение Украины к ESNA и растущая поддержка стартапов подтверждают ее статус важного игрока в европейской инновационной экосистеме. Это открывает новые возможности для развития технологического бизнеса и привлечения инвестиций, делая страну более привлекательной для международных предпринимателей.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что бизнес в Украине переживает нелегкие времена. Одним из ударов для ФЛП, как сообщал народный депутат Алексей Гончаренко, было повышение налогов. После введения закона в действие прекратили свою деятельность более 22 тысяч ФЛП.