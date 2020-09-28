Украина вошла в топовую пятерку по поставке контрафактных сигарет в страны Европы

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Дмитрий Симоненко
В 2019 году Украина стала одной из пяти стран, которые являются
лидерами по поставке контрабандных сигарет в страны ЕС. Об этом сообщило издание Наше время.
rezekneszinas.lv
По данным, которое приводит издание, из
Украины в Евросоюз поставили 2,4 млрд сигарет, причем более половины из них –
133 млн – незаконный и контрафактный товар.
По словам
собеседников издания, Украина является такой себе перевалочной базой для
граничащих с ней стран, в которую "стекаются" потоки нелегальных табачных
изделий. Так, в ЕС, в частности, в Польшу, через Украину поставляют контрабандные
сигареты белорусской табачной фабрики Неман. Китай также использует порты
Украины для баз накопления и дальнейшей незаконной реализации табачных изделий
на территории Евросоюза. Кроме чего, ОРДЛО и Приднестровье активно используют Украину как площадку для реализации товара.
И как
известно — спрос порождает предложение: из-за постоянного повышения акцизов, а
соответственно, цен на табачные изделия в Европе, контрабандная продукция
завоевывает все большую популярность. При чем настолько популярную, что даже
высокопоставленные чины не брезгуют заработать на "черном" рынке – так,
например, зимой в одном пунктов пропуска на Закарпатье украинские пограничники
задержали водителя, который пытался провезти в Венгрию партию сигарет. Известно,
что этим водителем оказался почетный консул Латвии в Закарпатской области Юрий
Игнатко.
К такому же
приему прибегнули хозяева автомобиля на границе с Польшей. Они использовали
поддельные дипномера в надежде, что транспортное средство досматривать не
будут. Тогда таможенники выявили более 150 тысяч пачек сигарет.
Ранее "Комментарии"
писали о том, что белорусские пограничники обыскали транспортное средство посла
Украины.
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