Украина вошла в топовую пятерку по поставке контрафактных сигарет в страны Европы

В 2019 году Украина стала одной из пяти стран, которые являются лидерами по поставке контрабандных сигарет в страны ЕС. Об этом сообщило издание Наше время.

rezekneszinas.lv

По данным, которое приводит издание, из Украины в Евросоюз поставили 2,4 млрд сигарет, причем более половины из них – 133 млн – незаконный и контрафактный товар.

По словам собеседников издания, Украина является такой себе перевалочной базой для граничащих с ней стран, в которую "стекаются" потоки нелегальных табачных изделий. Так, в ЕС, в частности, в Польшу, через Украину поставляют контрабандные сигареты белорусской табачной фабрики Неман. Китай также использует порты Украины для баз накопления и дальнейшей незаконной реализации табачных изделий на территории Евросоюза. Кроме чего, ОРДЛО и Приднестровье активно используют Украину как площадку для реализации товара.

И как известно — спрос порождает предложение: из-за постоянного повышения акцизов, а соответственно, цен на табачные изделия в Европе, контрабандная продукция завоевывает все большую популярность. При чем настолько популярную, что даже высокопоставленные чины не брезгуют заработать на "черном" рынке – так, например, зимой в одном пунктов пропуска на Закарпатье украинские пограничники задержали водителя, который пытался провезти в Венгрию партию сигарет. Известно, что этим водителем оказался почетный консул Латвии в Закарпатской области Юрий Игнатко.

К такому же приему прибегнули хозяева автомобиля на границе с Польшей. Они использовали поддельные дипномера в надежде, что транспортное средство досматривать не будут. Тогда таможенники выявили более 150 тысяч пачек сигарет.

Ранее "Комментарии" писали о том, что белорусские пограничники обыскали транспортное средство посла Украины.

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