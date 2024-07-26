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Украина выставляет на продажу пять крупных объектов недвижимости и промышленности

Среди выставленных на продажу - столичная гостиница "Украина", ТРЦ "Океан Плаза" и компании, добывающие титан

сегодня, 09:55
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Кравцев Сергей

Как передает портал "Комментарии", глава финансового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев сообщил, что в Украине стартовала "большая приватизация", на продажу выставлены пять крупных объектов недвижимости и промышленности. Среди них – столичная гостиница "Украина", ТРЦ "Океан Плаза" и компании, добывающие титан.

Украина выставляет на продажу пять крупных объектов недвижимости и промышленности

Даниил Гетманцев. Фото: из открытых источников

Парламентарий опубликовал в соцсети список предприятий, которые могут быть приватизированы.

1. Отель "Украина" на Майдане (аукцион – 18 сентября, стартовая стоимость – 1,05 млрд. грн.);

2. Крупнейший производитель по добыче и обогащению титановых руд "Объединенная горно-химическая компания" (аукцион 9 октября, стартовая цена – 3,9 млрд. грн.).

3. Ведущий производитель газобетонных изделий ООО "Аэрок";

4. Разработчик титанового и циркониевого месторождения ООО "Демуринский ГОК";

5. "Инвестиционный союз "Лыбидь" – компания-владелец ТРЦ "Ocean Plaza".

Первые две позиции находились в государственной собственности, остальные принадлежали подсанкционным лицам.

Олег Гетманцев отметил, средства от продажи первых двух объектов поступят в государственный бюджет Украины, а от остальных трех – в Фонд ликвидации последствий вооруженной агрессии.

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Также издание "Комментарии" сообщало – в Украине вскоре могут быть введены новые меры по увеличению налоговых ставок, включая военный сбор. Об этом сообщил Даниил Гетманцев, председатель Комитета Верховной Рады по вопросам финансов и налоговой политики. По его словам, предложения, которые в ближайшее время ожидается представить правительству, могут быть "достаточно радикальными".




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