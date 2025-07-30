Украинцам не поздоровится? Озвучен прогноз роста енкономики до конца года

Украинская экономика демонстрирует замедление в начале 2025 г., однако аналитики ожидают улучшения динамики до конца года. Прогнозы на 2026 год существенно зависят от того, сохранится ли активная фаза боевых действий, сообщает инвесткомпания Dragon Capital в своем обновленном макроэкономическом прогнозе.

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Согласно данным, в первом квартале 2025 года реальный ВВП вырос всего на 0,9% в годовом исчислении, тогда как в 2024 году этот показатель составлял 2,9%, а в 2023 – 5,5%. Причинами такого замедления стали снижение влияния предыдущих факторов роста, таких как макрофинансовая стабилизация и восстановление морской логистики, а также потери промышленности из-за войны войны.

Несмотря на это, экономику по-прежнему поддерживают стабильный внутренний спрос и наращивание производства в секторе оборонной промышленности.

"Мы ожидаем, что рост реального ВВП ускорится во второй половине года и достигнет 2% по результатам года благодаря отсутствию существенных дефицитов электроэнергии и разрушениям критической инфраструктуры, хотя недостаток квалифицированной рабочей силы и дальше будет ограничивать потенциал экономики", – говорится в сообщении Dragon Capital.

В 2026 году, по пессимистическому сценарию длительной войны, темпы роста ВВП могут еще больше упасть – до 1,5% г/г. Основной движущей силой останется оборонно-промышленный комплекс при условии увеличения государственного финансирования и помощи международных партнеров.

"Так, по нашим оценкам, производство сектора может приблизиться к 20 млрд долл. в 2026 году, увеличившись более чем в два раза с 9 млрд долл. в 2024 году. Экономику также будет поддерживать устойчивый потребительский спрос, который будет подпитываться ростом номинальных зарплат и замедлением инфляции. войной и дефицит рабочей силы", – отмечают эксперты компании.

Как уже писали "Комментарии", Дональд Трамп выдвинул России новый ультиматум — у Кремля 10–12 дней для урегулирования конфликта. Иначе, как заявляет Борис Пинкус, республиканец и президент Республиканского клуба имени Рональда Рейгана, Россию ждут новые санкции и пошлины, а Украина получит серьезное усиление от США.