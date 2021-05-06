Украинцам рассказали, сколько денег теряет страна из-за коррупции на таможне

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Елизавета Черных
По словам бывшего председателя Государственной таможенной службы Украины Анатолия Макаренко, в бюджет страны каждый год не поступает порядка 3 миллиардов долларов из-за неэффективной работы таможенников. Об этом экс-чиновник сказал в эфире "Ток-шоу №1" на канале "Украина 24".
Коррупция на таможне - фото из открытых источников
Бывший чиновник считает, что правоохранительные органы не должны присутствовать в системе таможенного контроля, которую и вовсе нужно изменить. Правоохранители, со слов Макаренко, должны осуществлять контроль за нечестными таможенниками, предоставлять информацию о контрабанде, а не "кошмарить бизнес". Он уверен, что за десять лет никаких системных реформ на таможне не происходило, и ее "фактически разрушали".
Ранее интернет-издание "Комментарии" писало, что 39 работников Гостаможслужбы были временно отстранены от работы из-за персональных санкций СНБО. Таможенников подозревают в причастности к организации противоправного перемещения и нелегального ввоза товаров на территорию Украины. К тому же Председатель Гостаможслужбы Павел Рябикин принял идентичные меры в отношении четырех начальников таможенных постов.
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людмила
сегодня, 08:06
ТАМОЖНЯ ДОСИХ ПОР ОБДИРАЕТ НАШИХ ЛЮДЕЙ МОИ ЗНАКОМИЕ НЕДАВНО ЕХАЛИ МАШИНОЙ С ПОЛЬШИ ПОЛЬСКУЮ ТАМОЖНЮ ПРОШЛИ БИСТРО И ХАРАШО А НА НАШЕЙ НАЧАЛОСЬ ПОКА ТИСЯЧУ ГРИВЕН НЕ ВИБИЛИ ВОТ ТАК И ЭТО ВЕЗДЕ БАРДАК КАК И В ПОЛИЦИИ ОДНИ ВЗЯТОЧНИКИ ЛЮДА