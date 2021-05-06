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Главная Новости Бизнес экономика Украинцам рассказали, сколько денег теряет страна из-за коррупции на таможне
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Украинцам рассказали, сколько денег теряет страна из-за коррупции на таможне

Экс-чиновник считает, что правоохранительные органы не должны присутствовать в системе таможенного контроля

сегодня, 08:58
Автор:

Елизавета Черных

По словам бывшего председателя Государственной таможенной службы Украины Анатолия Макаренко, в бюджет страны каждый год не поступает порядка 3 миллиардов долларов из-за неэффективной работы таможенников. Об этом экс-чиновник сказал в эфире "Ток-шоу №1" на канале "Украина 24".

Украинцам рассказали, сколько денег теряет страна из-за коррупции на таможне

Коррупция на таможне - фото из открытых источников

"От 2 до 3 млрд долларов, к сожалению, мы теряем из-за неорганизованной, неэффективной работы таможенной администрации. Через "коррупционный хаб", куда входят не только таможенники, но и правоохранители", — сказал Макаренко.

Бывший чиновник считает, что правоохранительные органы не должны присутствовать в системе таможенного контроля, которую и вовсе нужно изменить. Правоохранители, со слов Макаренко, должны осуществлять контроль за нечестными таможенниками, предоставлять информацию о контрабанде, а не "кошмарить бизнес". Он уверен, что за десять лет никаких системных реформ на таможне не происходило, и ее "фактически разрушали". 

 При смене декораций и фамилий — одних контрабандистов мы сегодня отогнали от таможенной кормушки, — не изменится ситуация до тех пор, пока мы не изменим систему таможенного контроля", — добавил бывший глава Гостаможни.. 

Ранее интернет-издание "Комментарии" писало, что 39 работников Гостаможслужбы были временно отстранены от работы из-за персональных санкций СНБО. Таможенников подозревают в причастности к организации противоправного перемещения и нелегального ввоза товаров на территорию Украины. К тому же Председатель Гостаможслужбы Павел Рябикин принял идентичные меры в отношении четырех начальников таможенных постов.



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Источник: https://ukraina24.segodnya.ua/dengi-news/9831-eks-chinovnik-rasskazal-skolko-ukraina-teryaet-ezhegodno-iz-za-korrupciyu-na-tamozhne
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Обусуждения

людмила

сегодня, 08:06

ТАМОЖНЯ ДОСИХ ПОР ОБДИРАЕТ НАШИХ ЛЮДЕЙ МОИ ЗНАКОМИЕ НЕДАВНО ЕХАЛИ МАШИНОЙ С ПОЛЬШИ ПОЛЬСКУЮ ТАМОЖНЮ ПРОШЛИ БИСТРО И ХАРАШО А НА НАШЕЙ НАЧАЛОСЬ ПОКА ТИСЯЧУ ГРИВЕН НЕ ВИБИЛИ ВОТ ТАК И ЭТО ВЕЗДЕ БАРДАК КАК И В ПОЛИЦИИ ОДНИ ВЗЯТОЧНИКИ ЛЮДА

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