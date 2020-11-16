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Главная Новости Бизнес экономика Украинцев предостерегли о нюансе с пенсиями на карточку
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Украинцев предостерегли о нюансе с пенсиями на карточку

Если пенсионеры более года не снимали деньги с карточки, то потребуется дополнительная идентификация

сегодня, 12:49
Автор:

Владимир Лавский

В правительстве предупредили пенсионеров о возможности дополнительной идентификации для тех, кто долго не пользуется пенсионной карточкой для получения государственных выплат. Об этом идет речь в сюжете телеканала "Украина 24".

Украинцев предостерегли о нюансе с пенсиями на карточку

Так, если в течение года пенсионер не расходует или не снимает деньги с карточки, ему нужно будет пройти проверку, предоставив в органы соцзащиты паспорт или другой документ, удостоверяющий личность.


Как ранее сообщали "Комментарии", в Украине может появиться еще один вид отпуска

В законопроекте отмечаются нюансы возможностей. Это может быть как мама ребенка, так и муж матери ребенка, отец ребенка, который не является мужем, но живет вместе с матерью, или бабушка с дедушкой, если отец воспитывает ребенка сам. Также уточняется, что по данному закону отец ребенка может пойти в декрет до трех лет вместо матери. 




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