Украинцы начали получать "Вовину тысячу": кому первому поступят деньги

Выплаты по программе "Зимняя поддержка" начались 10 декабря. В течение 10-11 декабря по тысяче гривен получат 1,8 млн совершеннолетних украинцев, а также будут проведены выплаты по 520 тысячам заявок на детей. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает пресс-служба Минэкономики.

Тысяча Зеленского. Фото из открытых источников

Заместитель министра экономики Надежда Бигун во время телемарафона подтвердила, что со вчерашнего дня 10 декабря начались первые выплаты.

"Поскольку у нас есть срок 10 рабочих дней от даты заявки, соответственно вчера начались выплаты для людей, подавших заявку 1 декабря. Это 2,4 млн человек. Соответственно сейчас эти выплаты продолжаются", — отметила замминистра.

Бигун сослалась на очень большой объем людей.

"И банки-партнеры в течение сегодняшнего дня, примерно до конца дня, которые 1 декабря подали заявки (2,4 млн человек), эти средства перечислят. Но уже почти половина транзакций проведено. Поэтому люди уже могут видеть у себя на счетах эти средства", — добавила чиновница.

По информации пресс-службы, по состоянию на 11 декабря количество заявок не превышает 6,3 млн из них 1,7 млн — на выплаты для детей. В процессе проверки около 110 тыс. заявок были отклонены из-за несоответствия условиям программы, в частности от граждан, находящихся за границей.

Основным способом подачи заявки на получение выплаты по программе "Зимняя поддержка" является приложение "Дія". Граждане, получающие пенсии или другие соцвыплаты через "Укрпочту", получат через "Укрпочту". Но на руки деньги им не отдадут, их нужно будет потратить на определенные товары и услуги.

С 10 декабря 2024 года украинцы также могут подать заявку на выплату 1000 гривен по программе "Зимняя поддержка" через отделения банков-партнеров.

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