Украинцы погашают кредиты даже на оккупированных территориях

Украинцы, имеющие ​​возможность, пытаются погашать кредиты даже на оккупированных территориях. Об этом рассказал заместитель председателя правления ТАСкомбанка Артур Муравицкий во время круглого стола “Обслуживание розничных кредитов во время войны”, пишет Финансовый клуб.

Кредитки





Летом, как известно, кредитные каникулы (отсрочка платежей) в банковских учреждениях закончились. Тяжело было предположить, что после выхода из льготного периода просрочка будет такой высокой, отмечает Роберт Дзялак, операционный директор Альфа-Банка (Сенс Банк), где больше половины портфеля было в кредитных каникулах.





Полномасштабное вторжение россии в Украину оказало существенное влияние на платежную дисциплину заемщиков, говорят банкиры. Она, однако не одинакова по всей Украине. Так, в западных и центральных регионах Украины наблюдается самый высокий показатель обслуживания кредитов. В то же время в Харькове, Запорожье, то есть на территориях, где идут более активные боевые действия, ситуация хуже, говорит Артур Муравицкий. По его словам, самый низкий уровень платежей по кредитам — в Мариуполе. Однако, продолжает он, даже на оккупированных территориях ответственные люди, имеющие возможность, пытаются дистанционно погашать кредиты. Доля таких клиентов в Мариуполе — порядка 10%, отметил Муравицкий.





Как известно, в временно находящемся под контролем российских войск Мариуполе оккупанты начали вводить свои порядки. И первоочередной, по их мнению, задачей, стала деукраинизация стелы на въезде в город. Оккупанты превратили Мариуполь на руину, в городе гуманитарная катастрофа, а единственным источником еды стала помощь от Красного Креста. В конце августа в городе произошел "голодный бунт". Причиной послужило решение Красного Креста отменить выдачу гуманитарной помощи в лугопарке им. Гурова из-за большого количества людей.





Также мы писали, что во временно оккупированном Мариуполе и районе оккупанты готовятся в сентябре провести мобилизацию.

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