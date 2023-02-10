Украинцы покупают ОВГЗ в «Дии»: названа сумма

В "Действии" приобрели уже более 350 тысяч военных облигаций. Об этом в соцсети Telegram написал министр цифровой трансформации Михаил Федоров.





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“Это мощная поддержка в почти 350 млн гривен для государственного бюджета. Следовательно, инвестиция в нашу победу”, — написал Федоров.





Он добавил, что каждая гривна по облигации внутреннего государственного займа идет на заработную плату военным, врачам, учителям и укреплению экономики страны. Государство должно стабильно работать, пока наши защитники и защитники готовятся к освобождению временно оккупированных территорий, добавил министр.





Как известно, Министерство финансов на аукционе во вторник, 7 февраля, разместило облигации внутреннего государственного займа на сумму 12,5 млрд грн в эквиваленте. Так, от размещения 9-месячных облигаций под 15% привлекли 50 млн грн, сроком на 1,8 года под 19,5% – 14 млн грн.

Вместе с тем, предложив ОВГЗ со сроком погашения 2,3 года под 19,59%, ведомству удалось привлечь 5,7 млрд грн, при этом ставка была снижена с 19,71%.

В целом, по данным Национального банка Украины, по состоянию на 10 февраля портфель облигаций в собственности НБУ составляет 699,47 млрд грн, это самый крупный собственник – на него приходится 49,06%. На втором месте банки. Они купили облигаций внутреннего государственного займа на 519,29 млрд грн, таким образом сконцентрировав долю 36,42%. В собственности юридических лиц правительственных облигаций на 109,44 млрд грн, или около 8%. Нерезиденты вложили в ценные бумаги украинского правительства 62,8 млрд грн., сконцентрировав портфель на 4,4%. В собственности физических лиц ОВГЗ на сумму 32,13 млрд грн, что равняется доле в 2,25%. Вместе с тем, территориальные общины инвестировали в эти ценные бумаги 2,28 млрд грн, на них приходится доля менее 1%.

Как известно, покупка облигаций у "Действия" открылась с октября.