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Украинцы заплатили 1,8 млрд грн долгов за коммуналку

Начисления за отчетный период составили 7,7 млрд грн., остальные 23,6% суммы были уплачены в счет погашения задолженности

31 июля 2020, 22:17
Автор:

Татьяна Веремеева
Украинцы заплатили 1,8 млрд грн долгов за коммуналку

Украинцы в июне заплатили 9,5 млрд грн за жилищно-коммунальные услуги с учетом электроэнергии. Об этом в пятницу, 31 июля, сообщила Государственная служба статистики, пишет "Корреспондент".

Начисления за отчетный период составили 7,7 млрд грн., остальные 23,6% суммы были уплачены в счет погашения задолженности.

При этом задолженность населения за услуги ЖКХ на конец июня 2020 года сократилась на 2 млрд грн, до 59,7 млрд грн.

По состоянию на 30 июня долги домохозяйств за газ составили 22,9 млрд грн, за отопление и горячую воду – 18 млрд грн, за электроэнергию – 5,5 млрд грн, за водоснабжение и водоотвод – 5,5 млрд грн. Задолженность по квартплате составила 5 млрд грн, за вывоз мусора – 1 млрд грн.

Напомним, с начала весны, в том числе из-за карантинных мер, украинцы значительно снизили платежи за жилищно-коммунальные услуги. Спасая потребителей, правительство бьет по поставщикам услуг. Эксперты рассказали изданию "Комментарии", чем это может обернуться и есть ли выход из создавшейся ситуации.


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