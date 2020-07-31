Украинцы заплатили 1,8 млрд грн долгов за коммуналку

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Татьяна Веремеева
Украинцы в июне заплатили 9,5 млрд грн за жилищно-коммунальные услуги с
учетом электроэнергии. Об этом в пятницу, 31 июля, сообщила Государственная
служба статистики, пишет "Корреспондент".
Начисления за отчетный период составили 7,7 млрд грн., остальные 23,6%
суммы были уплачены в счет погашения задолженности.
При этом задолженность населения за услуги ЖКХ на конец июня 2020 года
сократилась на 2 млрд грн, до 59,7 млрд грн.
По состоянию на 30 июня долги домохозяйств за газ составили 22,9 млрд грн,
за отопление и горячую воду – 18 млрд грн, за электроэнергию – 5,5 млрд грн, за
водоснабжение и водоотвод – 5,5 млрд грн. Задолженность по квартплате составила
5 млрд грн, за вывоз мусора – 1 млрд грн.
Напомним, с начала весны, в том числе из-за карантинных мер, украинцы
значительно снизили платежи за жилищно-коммунальные услуги. Спасая
потребителей, правительство бьет по поставщикам услуг. Эксперты рассказали
изданию "Комментарии", чем
это может обернуться и есть ли выход из создавшейся ситуации.
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