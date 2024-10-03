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Украинские морские порты вдвое увеличили объемы перевалки

Украинские порты перевалили 74 миллиона тонн грузов за 9 месяцев 2024 года

сегодня, 12:08
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Амбарцумян Анна

Согласно оперативным данным ГП "Администрация морских портов Украины" (АМПУ), в период с января по сентябрь 2024 года украинские морские порты обработали 74 миллиона тонн грузов. Это значительный прирост по сравнению с тем же периодом прошлого года, когда показатель составил 41,1 миллиона тонн.

Украинские морские порты вдвое увеличили объемы перевалки

экспорт Черным морем. Фото из открытых источников

Основным источником грузооборота стала аграрная продукция, составляющая 46,3 миллиона тонн. Это подтверждает ее ключевую роль в экономике Украины и экспорте.

За сентябрь 2024 года объемы перевалки выросли до 7 миллионов тонн, почти вдвое превысив показатель прошлого года в 3,4 миллиона тонн. Лидером среди экспортируемой продукции остается агросектор: в сентябре на международные рынки было отправлено 4,1 млн тонн аграрной продукции.

Отметим, что основные направления экспорта включали порты Азии, Африки, Европы и Америки. Страны от Египта до Индонезии и от Туниса до Ливии получили украинское зерно. Благодаря гуманитарной инициативе "Зерно из Украины" сотни тысяч семей в Эфиопии, Сомали, Йемене и Судане получили необходимые продукты питания.

Напомним, в течение года работы Украинского морского коридора, играющего ключевую роль в обеспечении глобальной продовольственной безопасности, было транспортировано 70 млн тонн грузов в 48 стран мира. Об этом сообщает Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры Украины. Основные направления экспорта включали порты Азии, Африки, Европы и Америки. Страны от Египта до Индонезии и от Туниса до Ливии получили украинское зерно. Благодаря гуманитарной инициативе "Зерно из Украины" сотни тысяч семей в Эфиопии, Сомали, Йемене и Судане получили необходимые продукты питания.



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Источник: https://www.facebook.com/photo/?fbid=831383002502179&set=a.233108695662949
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