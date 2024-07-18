Украинские власти своими решениями копируют Мордор: о чем идет речь

Бывший вице-премьер Павел Розенко считает, что власти хотят "добить" экономику, которая и так "чуть дышит".

Сладкие воды

"Украинская экономика едва дышит, украинское производство – полумертвое! Объективная потеря смежных рынков сбыта продукции, рост цен на электричество и горючее, регулярные отключения электричества – добивает украинский бизнес! Но некоторым у власти этого мало. А давайте еще шваркнем по голове бизнеса и повысим налоги", – отмечает Розенко.

По его мнению, такие идеи лоббируют только враги Украины, российская агентура в Украине.

"Украинские предприятия, производящие газированные напитки, безалкогольные напитки сегодня достойно конкурируют на внутреннем рынке с мировыми корпорациями! Конкурируют за счет высокого качества своей продукции и более низких цен", — отметил политик.

По его словам, при этом отечественные предприятия помогают ВСУ и отправляют сотни тонн своей продукции на фронт.

"Если кто-то думает, что введение таких налогов коснется и монстров типа Coca-Cola или Pepsi, ошибаетесь. Они и не почувствуют этого! А украинский производитель, украинский бизнес от таких "прогрессивных идей" просто ляжет!" – отметил Розенко.

При этом он дал совет властям, если они не знают, как вывести экономику из пике. По его словам, просто нужно дать бизнесу спокойно работать и не мешать.

Вместе с тем экономист Даниил Монин обратил внимание, что своим решением поднять акциз на сладкие напитки украинские власти "копируют Мордор". По словам эксперта, там, например, акциз на сахаросодержащие напитки введен с июля прошлого года.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что в Украине могут вырасти цены на сладкие напитки из-за нового акцизного сбора.



