Из-за новых таможенных ставок США на сталь и алюминий Украина может понести значительные экономические потери. Об этом говорится в сообщении первого вице-премьера и министра экономики Юлии Свириденко в Facebook.

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"Введение США с 12 марта пошлины на сталь, в том числе из Украины, будет иметь серьезное влияние на металлургическую отрасль", — заявила она.

Свириденко уточнила, что металлургическая продукция составляет значительную часть украинского экспорта в США — 57,9%, что составляет $503,3 млн. из общей суммы $869,1 млн. Основными экспортными товарами являются чугун ($363,4 млн, 940 тыс. тонн), трубы ($112,9 млн, 92 тыс. тонн), прутки ($15,2 млн, 3,3 тыс. тонн), проволока ($4 млн, 3,9 тыс. тонн) и металлоконструкции ($1,3 млн, 18).

"Однако, как отмечено в самой прокламации Трампа, доля украинской стали в общем импорте в США незначительна и не оказывает значительного влияния на американских производителей... Поэтому мы активно работаем с нашими партнерами над поиском оптимальных решений до 12 марта", — добавила министерша.

Также следует напомнить, что президент США Дональд Трамп анонсировал введение 25% пошлин на весь импорт стали и алюминия в Соединенные Штаты, начиная с 12 марта, предупредив, что ставки могут быть увеличены.

2 февраля Трамп подписал указы о введении пошлин на импорт из Канады, Мексики и Китая. Пошлина на импорт из Мексики и Канады составит 25%, а из Китая – 10%. В ответ Китай выразил свое "глубокое разочарование" и заявил о намерении подать жалобу во Всемирную торговую организацию.

Портал "Комментарии" уже писал, что в Кремле отреагировали на угрозы избранного президента Дональда Трампа ввести 100-процентную пошлину для стран БРИКС. В частности, как заявил спикер кремлевского диктатора Дмитрий Песков, якобы речь идет не только о странах БРИКС.