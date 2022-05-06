"Укравтодор" оценил убытки от разрушения дорог почти в 1 трлн грн

На сегодняшний день убытки от повреждения дорожной инфраструктуры (дороги и мосты) во время войны с Россией составляют более 900 млрд грн.

Для восстановления дорожной инфраструктуры необходимо, как минимум, 3 – 4 года. Фото: "Укравтодор"

Об этом сегодня, 6 мая, на брифинге в Украинском медиа-центре заявил первый заместитель главы Госагентства автомобильных дорог Украины ("Укравтодор") Андрей Ивко, передает "Интерфакс-Украина".

По его словам, на данный момент в Украине разрушено 24 тысячи километров дорог, из них 9 тысяч километров – дороги государственного значения.

Кроме того, как отметил глава "Укравтодора", разрушено более 300 искусственных сооружений, из которых 125 – на дорогах госзначения.

Ивко подчеркнул, что для восстановления дорожной инфраструктуры при наличии финансового ресурса необходимо 3 – 4 года.

При этом, чиновник отметил, что основная задача на текущий момент – сделать проезды в местах разрушения мостов.

К настоящему времени работники дорожных служб уже установили 30 временных искусственных сооружений, по которым можно двигаться, а также расчистили около 750 км дорог.

"Сейчас мы восстанавливаем те области, которые освобождены ВСУ. Так, В Киевской области уже расчищено 220 км дорог коммунального значения (в городах Ирпень, Буча, Гостомель) и 260 км дорог государственного значения. Кроме того, уже сделан временный проезд по 17 (из 37 разрушенных) искусственных сооружениях и сейчас выполняются работы еще на двух", – рассказал Ивко.

Первый заместитель главы "Укравтодора" также добавил, что сейчас уже возобновлено движение на дороге Киев – Чернигов и на дорогах международного значения: Киев – Чоп и Киев – Ковель – Ягодин.

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