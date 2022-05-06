"Укравтодор" оценил убытки от разрушения дорог почти в 1 трлн грн

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Нарожный Дмитрий
На сегодняшний день убытки от повреждения
дорожной инфраструктуры (дороги и мосты) во время войны с Россией составляют более
900 млрд грн.
Для восстановления дорожной инфраструктуры необходимо, как минимум, 3 – 4 года. Фото: "Укравтодор"
Об этом сегодня, 6 мая, на брифинге в
Украинском медиа-центре заявил первый заместитель главы Госагентства автомобильных дорог Украины ("Укравтодор") Андрей Ивко, передает "Интерфакс-Украина".
По его словам, на данный момент в Украине разрушено
24 тысячи километров дорог, из них 9 тысяч километров – дороги государственного
значения.
Кроме того, как отметил глава "Укравтодора", разрушено
более 300 искусственных сооружений, из которых 125 – на дорогах госзначения.
Ивко подчеркнул, что для восстановления
дорожной инфраструктуры при наличии финансового ресурса необходимо 3 – 4 года.
При этом, чиновник отметил, что основная
задача на текущий момент – сделать проезды в местах разрушения мостов.
К настоящему времени работники дорожных служб
уже установили 30 временных искусственных сооружений, по которым можно
двигаться, а также расчистили около 750 км дорог.
"Сейчас мы восстанавливаем те области,
которые освобождены ВСУ. Так, В Киевской области уже расчищено 220 км дорог
коммунального значения (в городах Ирпень, Буча, Гостомель) и 260 км дорог
государственного значения. Кроме того, уже сделан временный проезд по 17 (из 37
разрушенных) искусственных сооружениях и сейчас выполняются работы еще на
двух", – рассказал Ивко.
Первый заместитель главы
"Укравтодора" также добавил, что сейчас уже возобновлено движение на
дороге Киев – Чернигов и на дорогах международного значения: Киев – Чоп и Киев –
Ковель – Ягодин.
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