Укрощение инфляции: может ли Федеральная резервная система помешать восстановлению мировой экономики

Директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева заявила, что повышение процентных ставок Федеральной резервной системы может "пролить холодную воду" на и без того слабое экономическое восстановление в некоторых странах. Об этом сообщает CNBC.

Директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева - фото из открытых источников

Георгиева, выступая через видеоконференцию на виртуальном мероприятии The Davos Agenda в пятницу, 21 января, сказала, что повышение ставок США может иметь значительные последствия для стран с более высоким уровнем долга в долларах.

Она сказала, что поэтому "чрезвычайно важно", чтобы ФРС четко сообщала о своих политических планах, чтобы предотвратить неожиданные повышения процентных ставок в США, которые могут сделать для стран дороже обслуживание долга, номинированного в долларах.

На дискуссии, которую модерировал Джефф Катмор из CNBC, Георгиева сказала, что послание МВФ странам с высоким уровнем долга в долларах было таким: "Действуй сейчас. Если вы можете продлить сроки погашения, пожалуйста, сделайте это. Если у вас есть валютные несоответствия, сейчас самое время их устранить".

Она добавила, что больше всего ее беспокоит страны с низким уровнем доходов и высоким уровнем этого долга, подчеркнув, что две трети сейчас либо находятся в "долговом затруднении", либо в опасности попасть в нее — это вдвое больше, чем в 2015 году.

МВФ ожидает, что восстановление мировой экономики продолжится, сказала Георгиева, но подчеркнула, что оно "несколько теряет обороты".

Таким образом она предположила, что новогодней резолюцией для политиков должна быть "гибкость политики".

"2022 год – это как перемещение полосой препятствий", – сказала Георгиева, учитывая такие риски как рост инфляции, пандемия Covid-19 и высокий уровень долга.

В декабре МВФ предупредил, что мировой долг в 2020 году достиг 226 триллионов долларов – самый большой рост за год со времен Второй мировой войны.

Относительно инфляции Георгиева подчеркнула, что проблема специфична для стран. Цены растут с поразительной скоростью в ряде стран: инфляция в еврозоне достигла рекордного уровня в 5% в декабре, уровень инфляции в Великобритании достиг 30-летнего максимума в том же месяце, а индекс потребительских цен в США вырос самыми быстрыми темпами с июня 1982 года.

"Эта специфика страны – это то, что делает 2022 год даже более сложным, чем 2020. В 2020 году у нас везде была подобная политика, потому что мы боролись с той же проблемой — экономика в тупике. В 2022 году условия в странах очень отличаются, поэтому мы больше не можем повсюду иметь одинаковую политику, она должна быть специфичной для страны, и это значительно усложняет нашу работу в 2022 году ", – сказала Георгиева.

Как сообщали ранее "Комментарии", инфляция в США выросла до нового 40-летнего максимума.

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