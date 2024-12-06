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Ущерб тянет на дно: почему Дунайское пароходство продает свои суда

Украинское Дунайское пароходство выставило на продажу шесть судов

6 декабря 2024, 14:30
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Амбарцумян Анна

Украинское Дунайское пароходство приняло решение о продаже шести морских судов, планирующих реализовать единственным лотом за 440 миллионов гривен. Руководство компании называет этот шаг трудным, но необходимым для стабилизации деятельности и сосредоточения ресурсов на перспективном сегменте речных перевозок. Продавать суда решили из-за нерентабельности содержания флота и сложностей конкуренции с частными операторами. Об этом сообщил генеральный директор Украинского Дунайского пароходства Дмитрий Москаленко.

Ущерб тянет на дно: почему Дунайское пароходство продает свои суда

Судно УДП. Фото: Дмитрий Москаленко

Украинское Дунайское пароходство (УДП) сообщило о выставке на продажу шести морских судов, среди которых наибольшее внимание могут привлечь восстановленные "Вилково" и "Измаил". В то же время компания стремится найти покупателей и для остальных судов, находящихся в нерабочем состоянии — "Татарбунары", "Виана ду Каштело", "Килия" и "Рени".

Генеральный директор УДП Дмитрий Москаленко отметил, что решение о продаже было принято после тщательного анализа экономической ситуации.

Должны избавиться от убыточных непрофильных активов и направить ресурсы на модернизацию речного флота. Именно в сегменте грузовых речных перевозок у пароходства есть перспективы развития. Все шесть судов выставляем на продажу единственным лотом, говорится в сообщении.

Ранее УДП инвестировало в восстановление морского флота, чтобы помочь с вывозом агропродукции через Дунайские порты в блокаду портов Одессы. Однако с возобновлением работы портов ставки на фрахт существенно снизились, что сделало эксплуатацию морского флота экономически невыгодной.

Государственная компания не может конкурировать с частными операторами, которые оптимизируют налоги и имеют более широкие возможности для обеспечения обратной загрузки. Даже сдача судов в тайм-чартер была признана убыточной из-за высоких затрат на ремонт и обслуживание.

Продажа судов, одобренных акционерами, будет осуществлена через открытый конкурс с честной приватизацией. В компании считают, что этот шаг будет способствовать развитию речного сегмента перевозок, остающегося основным для УДП, и позволит более эффективно использовать ресурсы предприятия.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что судно Kapitan Antypov успешно прошло ходовые испытания и вскоре отправится из австрийского Линца в Измаил. Это историческое событие для Украинского Дунайского пароходства, ведь происходит первая капитальная модернизация флота за тридцатилетнюю историю предприятия. К этому времени речной флот в большинстве своем подвергался только ремонту, оставляя в эксплуатации суда, построенные в советское время.



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Источник: https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=580519291395845&id=100083133382203&rdid=7NtsFHCIoiOamoj3#
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