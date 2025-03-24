Уже в июне экономику Украины ждет серьезный удар от ЕС: о чем речь

Украина предостерегает, что прекращение беспошлинной торговли с Евросоюзом 5 июня может нанести существенный удар по ее экономике. Как сообщает Financial Times, потеря доходов от экспорта станет серьезным вызовом для страны, особенно на фоне неуверенности в дальнейшей военной помощи от США, передает Forbes.

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По информации украинского правительства, в 2024 году "автономные торговые мероприятия" ЕС принесли Украине 41 млрд долларов, что составляет около 10% от общих экспортных поступлений.

В настоящее время некоторые страны ЕС, в частности Польша, Венгрия и Словакия, выступают против продолжения этого соглашения, опасаясь, что дешевые украинские товары могут негативно повлиять на их внутренние рынки.

"Если мы не сможем достичь договоренности с ЕС, это будет очень плохой сигнал", — отметил министр финансов Украины Сергей Марченко в интервью FT.

Политическая ситуация усугубляется тем, что Польша, которая вскоре будет принимать председательство в ЕС, сталкивается с внутренним давлением из-за предстоящих президентских выборов и протестов фермеров, жалующихся на дешевый украинский импорт.

Переговоры о дальнейшем расширении доступа к рынкам между Украиной и ЕС зашли в тупик, и времени до конечного срока остается мало. Как отметил неназванный представитель ЕС, для завершения переговоров потребуется больше времени, и процесс будет сложным.

Потеря экспортных доходов станет тяжелым ударом для Украины, особенно на фоне нестабильности помощи от США, что заставит страну искать дополнительные источники финансирования.

"Без поддержки со стороны США мы окажемся в очень сложной ситуации", — подытожил Марченко.

Еврокомиссия, в свою очередь, обещает в ближайшее время представить предложения по дальнейшей либерализации торговых тарифов.

"Послание очень простое: наши производители нуждаются в стабильности в экспорте. ЕС не может начать переговоры за несколько дней до истечения срока действующих условий", — добавил неназванный представитель украинского правительства.

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