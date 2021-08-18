В Украине появится новая онлайн-услуга для предпринимателей

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Лилия Боровая
Цифровизация, фото из открытых источников
В Украине запущен экспериментальный проект "Е-разрешение", целью которого является перевод в электронный формат разрешительно-лицензионных процедур. Об этом сообщает заместитель министра экономики по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Игорь Дядюра.
В число ТОП-лицензий попали разрешения следующих категорий:
- розничная торговля алкогольными напитками (кроме столовых вин);
- розничная торговля табачными изделиями;
- розничная торговля жидкостями, используемыми в электронных сигаретах;
- оптовая торговля алкогольными напитками;
- оптовая торговля табачными изделиями;
- оптовая торговля жидкостями, используемыми в электронных сигаретах;
- оптовая торговля топливом;
- хранение топлива (исключительно для нужд собственного потребления или промышленной переработки);
- осуществление туроператорской деятельности;
- осуществление хозяйственной деятельности по ветеринарной практике;
- осуществление хозяйственной деятельности по обороту наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров;
- осуществление хозяйственной деятельности в сфере дошкольного образования;
- посредничество в трудоустройстве за рубежом.
Внедрение сервиса "Е-разрешение" станет очередным шагом к реализации стратегии "paperless", упрощающей документооборот, экономящей время и ресурсы украинцев, которым требуются госуслуги.
Также в число преимуществ нового сервиса можно включить отслеживание заявок, и, в случае необходимости, возможность подать жалобу онлайн.
Во время разработки сервиса "Е-разрешение" также был актуализирован вопрос о сокращении количества имеющихся в реестрах лицензий, разрешений и согласований, ввиду того, что многие из них устарели.
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