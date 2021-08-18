В Украине появится новая онлайн-услуга для предпринимателей

Цифровизация, фото из открытых источников

В Украине запущен экспериментальный проект "Е-разрешение", целью которого является перевод в электронный формат разрешительно-лицензионных процедур. Об этом сообщает заместитель министра экономики по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Игорь Дядюра.

"13 самых популярных лицензий — это только первый шаг. Мы уже работаем над расширением перечня разрешительных документов, которые можно будет оформить через "Е-разрешение". Скоро система заработает полноценно, и предприниматели смогут оформлять первые лицензии. Вероятно, это будут лицензии на туристическую деятельность", — отметил Игорь Дядюра.

В число ТОП-лицензий попали разрешения следующих категорий:

- розничная торговля алкогольными напитками (кроме столовых вин);

- розничная торговля табачными изделиями;

- розничная торговля жидкостями, используемыми в электронных сигаретах;

- оптовая торговля алкогольными напитками;

- оптовая торговля табачными изделиями;

- оптовая торговля жидкостями, используемыми в электронных сигаретах;

- оптовая торговля топливом;

- хранение топлива (исключительно для нужд собственного потребления или промышленной переработки);

- осуществление туроператорской деятельности;



- осуществление хозяйственной деятельности по ветеринарной практике;

- осуществление хозяйственной деятельности по обороту наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров;

- осуществление хозяйственной деятельности в сфере дошкольного образования;

- посредничество в трудоустройстве за рубежом.



Внедрение сервиса "Е-разрешение" станет очередным шагом к реализации стратегии "paperless", упрощающей документооборот, экономящей время и ресурсы украинцев, которым требуются госуслуги.

Также в число преимуществ нового сервиса можно включить отслеживание заявок, и, в случае необходимости, возможность подать жалобу онлайн.

Во время разработки сервиса "Е-разрешение" также был актуализирован вопрос о сокращении количества имеющихся в реестрах лицензий, разрешений и согласований, ввиду того, что многие из них устарели.

"Мы должны сделать так, чтобы государство на самом деле стало сервисной службой для бизнеса и граждан. Это позволит сформировать доверие к государству и улучшить бизнес-климат Украины", — акцентирует замминистра цифровых трансформаций.

Недавно некоторые украинцы столкнулись с проблемой отсутствия в сервисе "Дия" водительского удостоверения. "Комментарии" сообщали, что для устранения неудобства достаточно просто пройти верификацию в кабинете водителя.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!