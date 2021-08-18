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В Украине появится новая онлайн-услуга для предпринимателей

В ближайшее время предпринимателям станет доступным оформление 13 видов лицензий в онлайн-режиме

18 августа 2021, 09:48
Автор:

Лилия Боровая

В Украине появится новая онлайн-услуга для предпринимателей

Цифровизация, фото из открытых источников

В Украине запущен экспериментальный проект "Е-разрешение", целью которого является перевод в электронный формат разрешительно-лицензионных процедур. Об этом сообщает заместитель министра экономики по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Игорь Дядюра.

"13 самых популярных лицензий — это только первый шаг. Мы уже работаем над расширением перечня разрешительных документов, которые можно будет оформить через "Е-разрешение". Скоро система заработает полноценно, и предприниматели смогут оформлять первые лицензии. Вероятно, это будут лицензии на туристическую деятельность", — отметил Игорь Дядюра.

В число ТОП-лицензий попали разрешения следующих категорий:

- розничная торговля алкогольными напитками (кроме столовых вин);
- розничная торговля табачными изделиями;
- розничная торговля жидкостями, используемыми в электронных сигаретах;
- оптовая торговля алкогольными напитками;
- оптовая торговля табачными изделиями;
- оптовая торговля жидкостями, используемыми в электронных сигаретах;
- оптовая торговля топливом;
- хранение топлива (исключительно для нужд собственного потребления или промышленной переработки);
- осуществление туроператорской деятельности;

- осуществление хозяйственной деятельности по ветеринарной практике;
- осуществление хозяйственной деятельности по обороту наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров;
- осуществление хозяйственной деятельности в сфере дошкольного образования;
- посредничество в трудоустройстве за рубежом.

Внедрение сервиса "Е-разрешение" станет очередным шагом к реализации стратегии "paperless",  упрощающей документооборот, экономящей время и ресурсы украинцев, которым требуются госуслуги.

Также в число преимуществ нового сервиса можно включить отслеживание заявок, и, в случае необходимости, возможность подать жалобу онлайн.     

Во время разработки сервиса "Е-разрешение" также был актуализирован вопрос о сокращении количества имеющихся в реестрах лицензий, разрешений и согласований, ввиду того, что многие из них устарели.

"Мы должны сделать так, чтобы государство на самом деле стало сервисной службой для бизнеса и граждан. Это позволит сформировать доверие к государству и улучшить бизнес-климат Украины", — акцентирует замминистра цифровых трансформаций.

Недавно некоторые украинцы столкнулись с проблемой отсутствия в сервисе "Дия" водительского удостоверения. "Комментарии" сообщали, что для устранения неудобства достаточно просто пройти верификацию в кабинете водителя.


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Источник: https://www.me.gov.ua/News/Detail?lang=uk-UA&id=b0b6002e-69fc-4b13-b9e4-9bba25247d0d&title=OformitiNaipopuliarnishiLitsenziiMozhnaBudeOnlain-IgorDiadiura
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