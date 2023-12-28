В Германии сделали обнадеживающий прогноз по макрофинансовой помощи Украине

Министерство иностранных дел Германии заявило, что Украина при любых обстоятельствах получит макрофинансовую помощь от Евросоюза в размере 50 млрд евро, которую накануне 2024 года заблокировала Венгрия. Об этом сообщил представитель немецкого министерства иностранных дел Кристиан Вагнер, сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание Bloomberg.

Германия продолжает поддерживать Украину. Фото из открытых источников

Кристиан Вагнер убежден, что Евросоюз продолжит поддерживать официальный Киев, несмотря на сопротивление Венгрии.

Представитель МИД Германии заявил, что федеральному правительству очевидно, что программа помощи для Украины остается лучшим и долговечным решением.

Кристиан Вагнер уверен, что новая финансовая программа Ukraine Facility будет согласована и Украина в ближайшие четыре года получит из бюджета Европейского Союза 50 млрд. евро для покрытия дефицита собственного дефицита.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что, несмотря на политические риски по утверждению обещанного финансирования, бюджетная помощь на 2024 год будет лишь чуть ниже 43 млрд долларов, запланированных на 2023 год, прогнозирует Fitch. Долгосрочные предложения включают кредит ЕС для Украины на сумму 50 млрд евро до 2027 года, а также общие гарантии финансирования официального сектора, лежащие в основе EFF МВФ. В то же время Fitch Ratings видит большую неопределенность финансирования с 2025 года, частично из-за избирательного цикла в США, потенциальной усталости доноров, остаточных рисков по планам финансирования ЕС. Fitch прогнозирует, что государственный долг вырастет до 94,5% ВВП к концу 2024 года с 84,1% к концу 2023 года (и 48,9% к концу 2021 года).