В Кабмине ответили, что уже предпринимает Украина после введения новых пошлин США

США ввели 10% пошлину для Украины, но это не критично. Киеву есть чем заинтересовать Вашингтон. Такое мнение в Twitter-аккаунте (X) выразила первый вице-премьер-министр — министр экономики Украины Юлия Свириденко.

Юлия Свириденко. Фото: из открытых источников

"Что означают для Украины новые пошлины от США? Сложно, но не критично. Для нас будет действовать общая пошлина на 10%. Какой-то отдельной высшей пошлины, как вот у Молдовы 31% или у ЕС 20%, в отношении Украины нет", — заявила Свириденко.

Она добавила, что в течение 2024 года Украина экспортировала в Штаты 874 млн долларов, из которых 363 млн пришлось на чугун и 112 млн — трубы. В то же время в США было куплено товаров на сумму 3,4 млрд долларов.

Несмотря на все, пошлины Украины на американские товары остаются на достаточно низком уровне, например, на автомобили ставка 10%, а на уголь и нефть — 0%. Всего в США экспортируется более 600 различных категорий украинских товаров, среди которых 65 видов продукции – на сумму более миллиона долларов. В связи с этим у Украины есть возможности договориться на другие условия как надежный союзник и партер, поскольку от справедливых пошлин получат больше выгоды обе страны.

"Если все останется как есть, то американская универсальная пошлина ударит в основном по малым производителям. Поэтому мы уже работаем над тем, чтобы для Украины были лучшие условия", — пояснила Свириденко.

Читайте также на портале "Комментарии" — глава Комитета ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев отреагировал на решение президента США Дональда Трампа ввести новые пошлины для Украины. По его словам, ввести 10% тарифов против Украины – это "экономический цинизм высшего сорта".

Даниил Гетманцев отметил, что сейчас существуют разные противоречивые прогнозы, как новые пошлины США повлияют на Украину, однако не стоит рассчитывать на позитив. По его словам, пошлина в 10% не будет иметь прямого большого негатива, ведь экспорт Украины в США составляет 0,9 млрд долларов или 2% всего экспорта в 2024 году. По мнению Гетманцева, есть сомнения, следует ли Украине принимать зеркальные контрмеры на такой шаг Трампа.



