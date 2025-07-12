В какие страны Украина больше всего экспортирует и из каких импортирует товаров

В январе-июне товарооборот Украины составил 58,3 млрд долларов. Из них 20 млрд долларов – экспорт, а 38,3 млрд долларов – импорт. При том больше всего товаров покупали у Китая, а продавали – Польше. Как передает портал "Комментарии", об этом со ссылкой на данные Государственной таможенной службы в своем Telegram-канале написал председатель комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

Экономика Украины. Фото: из открытых источников

Топ-3 экспортных позиций (их доля в общем объеме составила 77%): продовольственные товары – 11,2 млрд долларов (56%), металлы и изделия из них – 2,3 млрд долларов (11,5%), машины, оборудование и транспортные средства – 1,9 млрд долларов (9,5%).

Топ-3 стран-потребителей украинских товаров: Польша – 2,4 млрд долларов, Турция – 1,7 млрд долларов, Италия – 1,2 млрд долларов.

Топ-3 импортных позиций (их доля в общем объеме составила 68%): машины, оборудование и транспортные средства – 14,8 млрд долларов (39%), продукция химической промышленности – 6,2 млрд долларов (16%), топливно-энергетические ресурсы – 4,9 млрд долларов (13%).

Топ-3 стран-поставщиков товаров в Украину: Китай – 8,2 млрд долл, Польша – 3,5 млрд долл, Германия – 3,2 млрд долл.

"Отрицательное сальдо внешней торговли товарами по итогам января-июня составило 18,3 млрд долларов (увеличилось с -2,9 млрд долларов в предыдущие месяцы до -3,9 млрд долларов в июне). В случае сохранения нынешней динамики мы рискуем выйти на исторический анти-рекорд, намного перекрыв -29,0 млрд долларов в 2024 году", – отмечает Даниил Гетманцев.

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