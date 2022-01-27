В каких регионах Украины самая высокая и низкая зарплата: исследование

По данным аналитиков портала grc, средняя зарплата в январе 2022 года по сравнению с прошлым месяцем выросла до 18 000 гривен, при этом средний уровень заработной платы в 2021 году составил 17 126 гривен, передает УНИАН.

В каких регионах Украины самая высокая и низкая зарплата - фото из открытых источников

Согласно результатам исследования, перечень регионов, где работодатели предлагают самый низкий уровень оплаты сотрудникам практически не изменился с прошлого года. В январе меньше всего в среднем зарабатывали на Закарпатье — 12 200 гривен.

При этом больше всего средняя предлагаемая зарплата в Киеве. Столичные работодатели платят работникам 31 000 гривен.

На втором месте Одесская область, где средняя зарплата в январе составила 22 200.

Затем идут Николаевская область — 19 600 гривен, Сумская область — 19 000 гривен и Днепропетровская — 18 700 гривен.





Отмечается, что с последнего места в ТОПе регионов с наименьшей средней заработной платой в январе поднялась Киевская область, заняв предпоследнее. Здесь украинцы в среднем зарабатывают 12 300 гривен.

На одной позиции расположились Ивано-Франковская и Черкасская области, где показатель средней зарплаты составил 12 600 гривен.

В рейтинге с самым низким уровнем дохода также Тернопольская область — 12 700 гривен.

Напомним, что в Министерстве социальной политики Украины пообещали пересчитать пенсии и социальные выплаты с 1 марта 2022 года.

Ранее в материале портала "Комментарии" сообщалось, какая заработная плата у руководителей четырех крупнейших государственных банков Украины. Их заработок только за прошлый месяц составил от 900 тысяч до 16,6 миллионов гривен.

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