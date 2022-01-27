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В каких регионах Украины самая высокая и низкая зарплата: исследование

Больше всего средняя предлагаемая зарплата в Киеве

сегодня, 16:59
Автор:

Елизавета Черных
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По данным аналитиков портала grc, средняя зарплата в январе 2022 года по сравнению с прошлым месяцем выросла до 18 000 гривен, при этом средний уровень заработной платы в 2021 году составил 17 126 гривен, передает УНИАН. 

В каких регионах Украины самая высокая и низкая зарплата: исследование

В каких регионах Украины самая высокая и низкая зарплата - фото из открытых источников

Согласно результатам исследования, перечень регионов, где работодатели предлагают самый низкий уровень оплаты сотрудникам практически не изменился с прошлого года.  В январе меньше всего в среднем зарабатывали на Закарпатье — 12 200 гривен. 

При этом больше всего средняя предлагаемая зарплата в Киеве. Столичные работодатели платят работникам 31 000 гривен. 

На втором месте Одесская область, где средняя зарплата в январе составила 22 200. 

Затем идут Николаевская область — 19 600 гривен, Сумская область — 19 000 гривен и Днепропетровская — 18 700 гривен. 

В каких регионах Украины самая высокая и низкая зарплата: исследование - фото 2

Отмечается, что с последнего места в ТОПе регионов с наименьшей средней заработной платой в январе поднялась Киевская область, заняв предпоследнее. Здесь украинцы в среднем зарабатывают 12 300 гривен. 

На одной позиции расположились Ивано-Франковская и Черкасская области, где показатель средней зарплаты составил 12 600 гривен. 

В рейтинге с самым низким уровнем дохода также Тернопольская область — 12 700 гривен. 

В каких регионах Украины самая высокая и низкая зарплата: исследование - фото 3

Напомним, что в Министерстве социальной политики Украины пообещали пересчитать пенсии и социальные выплаты с 1 марта 2022 года. 

Ранее в материале портала "Комментарии" сообщалось, какая заработная плата у руководителей четырех крупнейших государственных банков Украины. Их заработок только за прошлый месяц составил от 900 тысяч до 16,6 миллионов гривен. 


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Источник: https://www.unian.net/economics/finance/v-ukraine-izmenilsya-razmer-sredney-zarplaty-gde-platyat-bolshe-novosti-ukraina-11685223.html
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Обсуждения

Механик

сегодня, 17:35

Иксперды липовые. Днепр, дипломированный рабочий в металлургическом цехе, зарплата - менее восьми тысяч гривен. Но, с учетом наемных руководителей, в среднем мы едим голубцы.

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