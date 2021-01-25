В какой стране живут самые богатые люди: появился рейтинг

Уровень жизни в разных странах мира значительно отличается. Сегодня узнаем о том, граждане какой страны считаются самыми богатыми в мире. Об этом пишут "Финансы 24. Юа".

В какой стране живут самые богатые люди. Фото: unsplash

В материале говорится, что самые состоятельные люди нашей планеты живут в Макао, согласно данным Всемирного банка по показателю ВВП на душу населения с учетом паритета покупательной способности.

Что известно о Макао

Это автономный регион на южном побережье Китая, население которого не превышает одного миллиона человек. Также сообщается, что Макао – это центр международной торговли.

Здесь хорошо развиты игровая и туристическая сферы, поэтому этот регион часто называют "Азиатским Лас-Вегасом". Эти сферы услуг составляют более 90% ВВП. Кроме того, Макао также прославился своим статусом налогового убежища.

Страны с самыми богатыми жителями:

1. Макао – 129103 доллара ВВП на душу населения (ППС)

2. Люксембург – 121 293 доллара;

3. Сингапур – 101376 доллар;

4. Катар – 96491 доллар;

5. Ирландия – 88 241 доллар.

Если говорить об Украине в этом рейтинге, то она оказалась на 98 месте. ВВП (ППС) на душу населения Украины в 2019 году было 13341 доллар.

По каким критериям определяют богатство

Чтобы это понять, экономисты учитывают, насколько состоятельным является средний житель страны. Такие данные показывает ВВП на душу населения.

Как сообщало издание "Комментарии", Украину признали одной из самых несчастных стран мира. Согласно данным международного опроса Gallup International, Украина оказалась одной из самых несчастных стран мира. Всего в списке представлена 41 страна, самой счастливой страной признан Кыргызстан.

Сообщается, что по состоянию на конец 2020 года в Украине было больше счастливых людей (49 процентов), нежели несчастных (35 процентов). И если сравнивать индекс счастья с 2019, то он значительно снизился – с +33 процентов до +14.





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