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Главная Новости Бизнес экономика В Киеве заработают электронные билеты на железнодорожном транспорте и на метро
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В Киеве заработают электронные билеты на железнодорожном транспорте и на метро

Электронный билет пока будет работать только в столице

сегодня, 17:26
Автор:

Татьяна Веремеева
В Киеве заработают электронные билеты на железнодорожном транспорте и на метро

Правительство одобрило реализацию экспериментального проекта по внедрению единого э-билета. Первый "пилот" запустят в Киеве с единственным е-билетом на железную дорогу и метро. Об этом сообщает пресс-служба Мининфраструктуры, передает "Экономическая правда".

Купить билет можно будет на Транспортном портале электронных услуг e-transport.gov.ua.

Предлагается установить срок реализации инициативы до 30 июня 2021 года.

По мнению чиновников, такие изменения будут способствовать предоставлению удобных и современных цифровых услуг для населения в различных видах транспорта в одном месте при планировании путешествия.

Внедрением экспериментального проекта будет заниматься ГП "Отраслевой центр цифровизации и кибербезопасности" в сотрудничестве с АО "Укрзализныця" и авиакомпанией SkyUp.

Ранее "Комментарии" писали, что власти Австрии решили вмешаться в регулировку тарифов на авиаперелеты. Правительство намерено установить минимальные цены на авиабилеты и сделать короткие рейсы более дорогими.


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