В Киеве заработают электронные билеты на железнодорожном транспорте и на метро

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Татьяна Веремеева
Правительство одобрило реализацию экспериментального проекта по внедрению
единого э-билета. Первый "пилот" запустят в Киеве с единственным е-билетом на
железную дорогу и метро. Об этом сообщает пресс-служба Мининфраструктуры,
передает "Экономическая
правда".
Купить билет можно будет на Транспортном портале электронных услуг
e-transport.gov.ua.
Предлагается установить срок реализации инициативы до 30 июня 2021 года.
По мнению чиновников, такие изменения будут способствовать предоставлению
удобных и современных цифровых услуг для населения в различных видах транспорта
в одном месте при планировании путешествия.
Внедрением экспериментального проекта будет заниматься ГП "Отраслевой центр
цифровизации и кибербезопасности" в сотрудничестве с АО "Укрзализныця" и
авиакомпанией SkyUp.
Ранее "Комментарии" писали, что власти Австрии решили вмешаться в
регулировку тарифов
на авиаперелеты. Правительство намерено установить минимальные цены на
авиабилеты и сделать короткие рейсы более дорогими.
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