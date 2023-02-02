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В Минцифре рассказали, как забронировать айтишников

В ведомстве была создана дорожная карта, которая поможет забронировать важных работников от призыва.

сегодня, 12:46
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Автор:

Давиденко Евгения

Тема бронирования военнообязанных работников вызвала немало вопросов у резидентов "Дія.City". Об этом заместитель министра цифровой трансформации Александр Борняков написал в соцсети Facebook, сообщают "Комментарии".

В Минцифре рассказали, как забронировать айтишников



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"Собрали всю информацию по теме в гайде "Действие. City – это просто". Это своего рода дорожная карта, которая поможет ИТ-компаниям забронировать своих критически важных работников", — написал он.


Чтобы получить решение Министерства цифровой трансформации о признании предприятия "критически важным для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в особый период", нужно


1.Подать официальное письмо Минцифры по электронному адресу https://bit.ly/3HL7jYC



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