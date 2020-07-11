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Главная Новости Бизнес экономика В Минэнерго рассказали, сколько задолжали украинским шахтерам
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В Минэнерго рассказали, сколько задолжали украинским шахтерам

Выплатить долги по зарплатам шахтерам смогут только после реализации угольной продукции

сегодня, 15:03
Автор:

Татьяна Веремеева
В Минэнерго рассказали, сколько задолжали украинским шахтерам

Задолженность по заработным платам перед шахтерами в Украине в начале июля составляла 224 млн грн. В Министерстве энергетики сообщили, что шахтерам уже выплатили деньги, которые можно было выплатить за счет бюджетных средств.

В ведомстве сообщают, что сейчас должны выплатить зарплаты, которые должны быть профинансированы за счет продажи угольной продукции. Задолженность остается на 9 госшахтах:

- "Шахта имени Сургая" – 3 466,1 тыс. грн;
- "Восточно-донбасское №1" – 22 582,5 тыс. грн;
- "Мирноградуголь" – 2 264,4 тыс. грн;
- "Селидовуголь" – 79 457 тыс. грн;
- "Троецкуголь" – 11 022,8 тыс. грн;
- "Первомайскуголь" – 12 369 тыс. грн;
- "Лисичанскуголь" – 55 708,2 тыс. грн;
- "Львовуголь" – 16 127,7 тыс. грн;
- "Волыньуголь" – 21 826,3 тыс. грн.

Напомним, что в Киеве 30 июня началась бессрочная акция протеста шахтеров и профсоюзных работников. Хотя о недовольстве горняки заявляли еще весной, собираясь выйти на митинги после карантина. Эксперты рассказали изданию "Комментарии", сколько в "шахтерских бунтах" экономики, сколько – политики, и что делать, чтобы решить проблему.


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