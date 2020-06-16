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Главная Новости Бизнес экономика В Минфине рассказали, когда Украина перестанет брать кредиты у МВФ
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В Минфине рассказали, когда Украина перестанет брать кредиты у МВФ

Министерство финансов Украины собирается преодолеть экономический кризис и отказаться от денег Международного валютного фонда

сегодня, 08:46
Автор:

Виолетта Комаровская
В Минфине рассказали, когда Украина перестанет брать кредиты у МВФ

Украина должна прекратить одалживать деньги у МВФ. Об этом заявил в эфире программы "Свобода слова" министр финансов Сергей Марченко. Отказаться от денег Фонда в Минфине планируют уже до 2023 года.

За три-четыре года Украина должна преодолеть экономический кризис, предполагают в финансовом ведомстве. Стратегию выхода из кризиса уже разработали. Она рассчитана максимум до 2024 года. После этого страна должна справляться с экономическими вызовами самостоятельно и не просить денег у кредиторов. 

"Мы верим в то, что к 2023 году, или даже в 2022-м будет возможность сказать, что в бюджете ноль кредитов МВФ. Будем достигать этого за счет детенизации, более эффективных расходов, увеличения доходов, ну и повышения кредитных рейтингов Украины", - объяснил Марченко. 

Также в будущем Минфин планирует добиться для Украины рейтинга инвестиционного уровня. 

"Международное рейтинговое агентство Moody's уже повысило наш рейтинг. Да, он не совсем такой, на который мы рассчитывали. Нам нужен рейтинг инвестиционного класса. Для этого необходимо что-то делать. Что нужно делать, мы знаем", - говорит чиновник. 

Кредитный рейтинг Украины до уровня "B3" агентство Moody's повысило после того, как МВФ утвердил новую кредитную программу для Киева. 

Напомним, на прошлой неделе Украина получила первый транш от МВФ. Это 2,1 миллиарда долларов. В течение полутора лет Фонд выделит Украине еще 2,9 миллиарда. 

Однако, чтобы получить новый кредит от МВФ, Украине пришлось согласиться на некоторые условия. Какие именно, "Комментарии" рассказывали ранее. 



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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=AAqsEw8LIEs
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