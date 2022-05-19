В Минфине рассказали, сколько денег нужно украинскому бюджету ежемесячно

Ежемесячная потребность украинского бюджета для финансирования только социальных и гуманитарных нужд составляет 5 млрд дол. США. Об этом сообщил министр финансов Украины Сергей Марченко в ходе сессии министров финансов и руководителей центробанков стран G7, руководства ЕС, МВФ и Всемирного Банка. Сессия проходит в немецком Бонне. Главными темами встречи были война в Украине и ее последствия

"Для скорейшей победы, Украина нуждается в более активном финансировании от наших международных партнеров. Приоритетом являются грантовые средства, поскольку нам важно не увеличивать долговую нагрузку. Ежемесячная потребность украинского бюджета для финансирования только социальных и гуманитарных нужд составляет 5 млрд долл. США. Эти расчеты подтверждены командами МВФ и Всемирного Банка. И если в марте мы могли говорить с партнерами о расчетах и планировании, то сейчас мы говорим о конкретных действиях и четко определенных дальнейших шагах", — заявил Сергей Марченко. Также чиновник отметил, что военная помощь, финансирование и жесткие санкции — необходимые составляющие, которые ускорят нашу победу.

"Уже сейчас Украина работает над планом восстановления Украины от разрушительных преступных действий России. Замороженные активы РФ должны быть направлены для восстановления разрушенной инфраструктуры", — подчеркнул министр финансов. Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что в Пентагоне рассказали, какие теперь цели ставит Кремль в Украине . Ранее русские войска наступали более массированно и ориентировались на то, чтобы захватывать крупные города и территории. Теперь для россиян считается успехом в наступлении в Украине оккупация деревень и небольших участков.

Сергей Марченко рассказал о нуждах украинского бюджета (фото из открытых источников)

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