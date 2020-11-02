В Минсоцполитики сообщили, когда планируют запуск накопительных пенсий

Накопительные пенсии помогут детенизировать рынок труда в Украине. Об этом сообщает Министерство социальной политики Украины.

"Сегодня у нас падает коэффициент замещения — сейчас он 29%, когда-то был 57%, а в дальнейшем будет менее 20%. То есть человек в будущем, имея зарплату 10000 гривен, получит солидарную пенсию не более 2000 гривен. Это мы все должны осознавать и честно об этом говорить", — заявила глава министерства Марина Лазебная.

Поэтому, считает она, необходимо создавать стимулы, при которых выгодно показывать всю свою заработную плату — это пенсионные накопления и медицинское страхование.

До конца года предлагается принять законопроект, который введет обязательные пенсионные накопления. Затем, в следующем году, планируют подготовиться технически, а с 1 января 2022 года — начать взносы.

Лазебная добавила, что ни один из уровней пенсионной системы сам по себе не даст людям достойную жизнь в пожилом возрасте.

"Важно, чтобы введение второго уровня помогало укреплению других уровней пенсионной системы — солидарного и добровольных накоплений", — отметила она.

Так люди будут понимать, что пенсионные накопления — их собственность, которой они управляют. Кроме того, в министерстве говорят, что это будет способствовать заинтересованности украинцев в "белой" зарплате, увеличивая поступления в солидарную систему.

Как сообщалось, пенсионерам в декабре обещают повысить пенсии.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!