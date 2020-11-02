В Минсоцполитики сообщили, когда планируют запуск накопительных пенсий

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Таисия Ерохина
Накопительные пенсии помогут детенизировать рынок труда в Украине. Об этом сообщает Министерство социальной политики Украины.
Поэтому, считает она, необходимо создавать стимулы, при которых выгодно показывать всю свою заработную плату — это пенсионные накопления и медицинское страхование.
До конца года предлагается принять законопроект, который введет обязательные пенсионные накопления. Затем, в следующем году, планируют подготовиться технически, а с 1 января 2022 года — начать взносы.
Лазебная добавила, что ни один из уровней пенсионной системы сам по себе не даст людям достойную жизнь в пожилом возрасте.
Так люди будут понимать, что пенсионные накопления — их собственность, которой они управляют. Кроме того, в министерстве говорят, что это будет способствовать заинтересованности украинцев в "белой" зарплате, увеличивая поступления в солидарную систему.
Как сообщалось, пенсионерам в декабре обещают повысить пенсии.
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