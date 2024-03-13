Оживление экономики Москвы отражается в спросе на офисы, установившие 5-летний рекорд.

В столице РФ ожила экономика. Фото из открытых источников

По предварительным расчетам Сore XP, в январе-марте у столицы РФ будет куплено и арендовано 450-500 тыс. кв. м офисов, что на 10-20% больше, чем в прошлом году.

При этом, по оценке аналитиков Сore XP, московские офисы все чаще покупают, чем арендуют. Сообщается, что доля сделок купли-продажи по итогам первого квартала вырастет на 7% – до 28%.

Отмечается, что характер спроса на офисы отражает происходящее в экономике. Главными покупателями и арендаторами выступают госструктуры, торговые и производственные компании.

Результатом роста спроса явилось строительство новых помещений. Так, за первые три месяца этого года должно быть введено около 121 тыс. кв. м новых офисных проектов, что более чем в 4 раза превышает результат аналогичного периода 2023 года. Такой рост объясняется "размораживанием" проектов, приостановленных в 2022-2023 годах.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что украинские командиры признались, что из-за нехватки снарядов и активного наступления россиян Вооруженные силы не смогут долго продержаться. Издание Der Spiegel пообщалось с украинскими офицерами, чтобы прояснить ситуацию на разных участках фронта. По словам офицеров ВСУ, если оккупанты усилят атаки, то из-за острой нехватки личного состава, оружия и боеприпасов украинцам не удастся надолго остановить их. Тогда украинским подразделениям придется отступать на позиции, слабо подготовленные для обороны.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что глава Белого дома Джо Байден подверг критике своего конкурента на выборах президента США Дональда Трампа за встречу во Флориде с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. Президент США подчеркнул, что выступает за будущее, в котором американцы будут защищать демократию, а не умалять ее.