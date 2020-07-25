В НАПК рассказали, кто чаще всего берет взятки в Украине

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) насчитало в Украине 2018 коррупционеров с начала нынешнего года. Больше всего в списке сотрудников Государственной уголовно-исполнительной службы (ГУИС) и Нацполиции. Об этом сообщает пресс-служба НАПК.



Согласно данным ведомства, в течение первого полугодия 2020 года уголовные правонарушения свершили 429 человек, 1532 людей привлекли к административной ответственности и еще 57 – к дисциплинарной.

В НАПК отмечают, что в перечне коррупционеров находятся 102 сотрудника ГУИС. В частности:

- двоих привлекли к уголовной ответственности за принятие предложения, обещание или получение неправомерной выгоды должностным лицом;

- 99 работников ДКВС привлекли к административной ответственности за несвоевременную подачу декларации;

- одного сотрудника к дисциплинарной ответственности, ему объявлен выговор.

Среди коррупционеров также насчитали 175 полицейских, 12 из которых привлекли к уголовной ответственности: пятерых за принятие предложения, обещание или получение неправомерной выгоды (три сержанта, один лейтенант и один старший лейтенант полиции); семь полицейских злоупотребляли влиянием.

Еще 156 правоохранителей в НАПК привлекли к административной ответственности за то, что они не вовремя подали декларации о доходах.

Кроме того, семь полицейских привлекли к дисциплинарной ответственности.

- четверо были уволены за получение неправомерной выгоды или подарка;

- трое получили выговор за непринятие мер по недопущению конфликта интересов, а также совершение действий в условиях реального конфликта интересов;

- один получил строгий выговор за декларирование недостоверной информации.

Несмотря на большое количество коррупционеров в стране, в НАПК отмечают положительную статистику – за год их количество стало значительно меньше. Так, среди сотрудников Нацполиции стало на 33% меньше коррупционеров, а среди ГУИС – на 11%.

Стоит отметить, что в реестр НАПК коррупционеры попадают только после решения суда и привлечения их к ответственности (наложение штрафов, лишение свободы и тому подобное).

Ранее "Комментарии" писали, что за полгода Служба безопасности Украины разоблачила 372 должностных лица, совершивших коррупционные и другие преступления.

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