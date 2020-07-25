В НАПК рассказали, кто чаще всего берет взятки в Украине

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Татьяна Веремеева
Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) насчитало
в Украине 2018 коррупционеров с начала нынешнего года. Больше всего в списке
сотрудников Государственной уголовно-исполнительной службы (ГУИС) и Нацполиции.
Об этом сообщает пресс-служба
НАПК.
Согласно данным ведомства, в течение первого полугодия 2020 года уголовные
правонарушения свершили 429 человек, 1532 людей привлекли к административной
ответственности и еще 57 – к дисциплинарной.
В НАПК отмечают, что в перечне коррупционеров находятся 102 сотрудника
ГУИС. В частности:
- двоих привлекли к уголовной ответственности за принятие предложения,
обещание или получение неправомерной выгоды должностным лицом;
- 99 работников ДКВС привлекли к административной ответственности за несвоевременную подачу декларации;
- одного сотрудника к дисциплинарной ответственности, ему объявлен выговор.
Среди коррупционеров также насчитали 175 полицейских, 12 из которых
привлекли к уголовной ответственности: пятерых за принятие предложения,
обещание или получение неправомерной выгоды (три сержанта, один лейтенант и
один старший лейтенант полиции); семь полицейских злоупотребляли влиянием.
Еще 156 правоохранителей в НАПК привлекли к административной ответственности
за то, что они не вовремя подали декларации о доходах.
Кроме того, семь полицейских привлекли к дисциплинарной ответственности.
- четверо были уволены за получение неправомерной выгоды или подарка;
- трое получили выговор за непринятие мер по недопущению конфликта интересов, а также совершение действий в условиях реального конфликта интересов;
- один получил строгий выговор за декларирование недостоверной информации.
Несмотря на большое количество коррупционеров в стране, в НАПК отмечают
положительную статистику – за год их количество стало значительно меньше. Так,
среди сотрудников Нацполиции стало на 33% меньше коррупционеров, а среди ГУИС –
на 11%.
Стоит отметить, что в реестр НАПК коррупционеры попадают только после решения
суда и привлечения их к ответственности (наложение штрафов, лишение свободы и
тому подобное).
Ранее "Комментарии" писали, что за полгода Служба безопасности Украины
разоблачила 372
должностных лица, совершивших коррупционные и другие преступления.
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