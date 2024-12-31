В НБУ дали объяснение скачку цен в 2024 году

Ускорение инфляции во второй половине 2024 года в основном объясняется неблагоприятными погодными условиями. Рост цен замедлится в середине 2025 года. Как передает портал "Комментарии", такое заявление сделал заместитель главы НБУ Сергей Николайчук.

Цены в Украине. Фото: из открытых источников

В Нацбанке отметили, что пока что мы имеем показатель по результатам 11 месяцев: в ноябре инфляция за последние 12 месяцев ускорилась до 11,2%.

"Такое ускорение во второй половине года ожидалось нами прежде всего из-за ожидания роста цен на продовольственные товары вследствие не самых благоприятных погодных условий. Урожай многих сельскохозяйственных культур в этом году был меньше, чем в прошлом. В то же время последствия оказались даже больше наших ожиданий", — сказал он.

По его словам, к этому также добавились факторы, связанные с увеличением себестоимости производства продукции, как из-за стремительного роста заработных плат, так и из-за дополнительных расходов предприятий на обеспечение своей деятельности в условиях энерготеррора со стороны России.

"В прошлом году мы имели пятипроцентную инфляцию что совпала с целью по инфляции (5,5%, — ред.) Если в прошлом году нам достаточно повезло с погодными условиями, и у нас были рекордные урожайности по многим культурам, то в этом году, к сожалению, ситуация развернулась и по ряду сельскохозяйственных культур мы имели достаточно низкие урожаи, что отразились соответственно и на ценах соответствующей продукции", — сообщил заместитель председателя НБУ.

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