В НБУ дали объяснение скачку цен в 2024 году

Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
Ускорение инфляции во второй половине 2024 года в основном объясняется неблагоприятными погодными условиями. Рост цен замедлится в середине 2025 года. Как передает портал "Комментарии", такое заявление сделал заместитель главы НБУ Сергей Николайчук.
Цены в Украине. Фото: из открытых источников
В Нацбанке отметили, что пока что мы имеем показатель по результатам 11 месяцев: в ноябре инфляция за последние 12 месяцев ускорилась до 11,2%.
По его словам, к этому также добавились факторы, связанные с увеличением себестоимости производства продукции, как из-за стремительного роста заработных плат, так и из-за дополнительных расходов предприятий на обеспечение своей деятельности в условиях энерготеррора со стороны России.
Читайте также на портале "Комментарии" — Национальный банк Украины будет использовать курс гривны к доллару в качестве средства снижения инфляции. Ситуация на валютном рынке будет "устойчивой". Как передает портал "Комментарии", такое заявление сделал заместитель главы НБУ Сергей Николайчук.
Новости