В ОПЗЖ считают необоснованными заявления Данилова в адрес Медведчука

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Станислав Молчанов
Секретарь Совета национальной безопасности и
обороны (СНБО) Алексей Данилов вчера
необоснованно заявил о связях председателя Политсовета партии "Оппозиционная
платформа – За жизнь" Виктора Медведчука с сетью автозаправочных станций "Глуско",
написав в Fecebook, что
санкции против политика продолжают действовать в полном объеме, а упомянутая
сеть АЗС никому не продавалась. В свою очередь в
пресс-службе ОПЗЖ отмечают, что Медведчук не имеет никакого отношение к
сети АЗС "Глуско".
В ОПЗЖ опровергли заявления Алексея Данилова
В заявлении обращают внимание на то, секретарь
СНБО отказался от конкретных формулировок. Кроме того, санкции против
Медведчука в пресс-службе ОПЗЖ называют одним из инструментов расправы власти
над одним из лидеров оппозиции.
Ранее "Комментарии" писали, что Виктор Медведчук считает незаконным продление судом меры пресечения еще на 2 месяца и планирует его обжаловать.
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