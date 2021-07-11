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Главная Новости Бизнес экономика В ОПЗЖ считают необоснованными заявления Данилова в адрес Медведчука
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В ОПЗЖ считают необоснованными заявления Данилова в адрес Медведчука

«Оппозиционная платформа - За жизнь» отреагировала на слова секретаря СНБО касательно сети автозаправочных станций «Глуско»

сегодня, 19:42
Автор:

Станислав Молчанов

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов вчера необоснованно заявил о связях председателя Политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктора Медведчука с сетью автозаправочных станций "Глуско", написав в Fecebook, что санкции против политика продолжают действовать в полном объеме, а упомянутая сеть АЗС никому не продавалась. В свою очередь в пресс-службе ОПЗЖ отмечают, что Медведчук не имеет никакого отношение к сети АЗС "Глуско".  

В ОПЗЖ считают необоснованными заявления Данилова в адрес Медведчука

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"В очередной раз напоминаем, что Медведчук неоднократно заявлял, что ни он, ни члены его семьи не имели и не имеют никакого отношения к сети автозаправочных станций "Глуско" (и это подтверждено многочисленными судебными решениями)", – говорится в заявлении пресс-службы политсилы.

В заявлении обращают внимание на то, секретарь СНБО отказался от конкретных формулировок. Кроме того, санкции против Медведчука в пресс-службе ОПЗЖ называют одним из инструментов расправы власти над одним из лидеров оппозиции.    

"Антиконституционные и незаконные санкции против Виктора Медведчука, которые действуют "в полном объеме" являются лишь средством политической расправы и пиар-завесой, которую действующая власть использует для рейдерского захвата собственности и ее перераспределения в своих личных корыстных интересах и интересах своих заокеанских хозяев. Эти преступные действия украинской власти, осуществляющиеся цинично и открыто, неизбежно получат в ближайшем будущем оценку с точки зрения и уголовного кодекса Украины, и международного права", – указано в заявлении.

Ранее "Комментарии" писали, что Виктор Медведчук считает незаконным продление судом меры пресечения еще на 2 месяца и планирует его обжаловать.


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