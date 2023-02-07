В Раде думают над ликвидацией БЭБ

В Верховной Раде продолжаются дискуссии по поводу будущего БЭБ, ведь у депутатов есть много вопросов по его работе. Так, часть народных депутатов предлагает ликвидировать ведомство. Об этом в интервью украинскому Forbes рассказал глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, пишут "Комментарии".

Давид Арахамия





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“К БЭБ у нас есть разные подходы. Часть нардепов предлагает его ликвидировать. Часть – реформировать. Оба лагеря признают, что орган работает неэффективно. Поэтому пока будем искать консенсус. Я склоняюсь к варианту с ликвидацией. Кстати, партнеры [международные] тоже не против этого пути”, — сказал он.





По словам Арахамии, создавая БЭБ, было ожидание, что вместо экономических департаментов СБУ и других силовых структур появится орган с акцентом на аналитическую функцию. Вместо этого получили "департамент обысков".





Давид Арахамия также отметил, что было бы нелишним провести новый конкурс на должность руководителя БЭБ, которую сейчас занимает Вадим Мельник, и организовать переаттестацию персонала.



Ранее мы писали, что глава комитета ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетьманцев считает таможню самым слабым местом после Бюро экономической безопасности среди всех финансовых органов. Из запланированных 528,3 млрд. гривен в государственный бюджет-2022 поступило 300,8 млрд. гривен таможенных платежей. То есть выполнение плана составляет 56,9% (-227,5 млрд. грн).



Главная причина такого провала таможни очень проста: там воруют. Воруют миллиарды, а руководство таможни сейчас скорее похоже на сборище воров, чем на людей, имеющих отношение к власти во время войны, убежден народный депутат Ярослав Железняк. Вместе с тем депутаты были удовлетворены работой Налоговой. Бизнес заплатил 694,4 млрд. грн. за 2022 год. Это 99,4% от того, что было запланировано на год в мирное время и на 80 млрд грн больше, чем в мирный 2021 год. Это при падении экономики, наличии законной возможности не платить налоги и налоговые льготы. Налоги являлись главным ресурсом для финансирования армии весь год.







источник: https://forbes.ua/money/epopeya-z-reznikovim-antikoruptsiyniy-pokhid-zelenskogo-zmini-na-mitnitsi-podatkoviy-iu-beb-intervyu-z-davidom-arakhamieyu-06022023-11532



