В Раде задумались о поднятии минималки: последствия такого решения

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Кравцев Сергей
В Верховной Раде Украины зарегистрировали законопроект, по которому предлагают постепенно повысить минимальную заработную плату, а также прожиточный минимум и минимальную пенсию по возрасту. В настоящее время минимальная заработная плата с 1 января составляет 8 000 грн. Однако в парламенте предложили в 2025 году увеличить ее в три этапа. Правильная ли это инициатива? Каковы могут быть ее последствия? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.
В Раде хотят поднять минималку
Экономический эксперт Даниил Монин отметил, что министр финансов Сергей Марченко и председатель Комитета ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев, как и вообще текущие элиты хотят повысить налоги для украинцев любой ценой.
Он добавляет, по факту, повышения запрплаты рядовые граждане не ощутят, потому как подпрыгнут налоги, соответственно ускорится рост цен и инфляция.
Экономист, член общества финансовых аналитиков, экс-член Совета НБУ Виталий Шапран считает все эти инициативы правильными.
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