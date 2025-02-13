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В Раде задумались о поднятии минималки: последствия такого решения

Мнения экспертов разделились относительно инициативы с возможным поднятием минималки

сегодня, 16:55
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Кравцев Сергей

В Верховной Раде Украины зарегистрировали законопроект, по которому предлагают постепенно повысить минимальную заработную плату, а также прожиточный минимум и минимальную пенсию по возрасту. В настоящее время минимальная заработная плата с 1 января составляет 8 000 грн. Однако в парламенте предложили в 2025 году увеличить ее в три этапа. Правильная ли это инициатива? Каковы могут быть ее последствия? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

В Раде задумались о поднятии минималки: последствия такого решения

В Раде хотят поднять минималку

Власть любым способом хочет поднять налоги

Экономический эксперт Даниил Монин отметил, что министр финансов Сергей Марченко и председатель Комитета ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев, как и вообще текущие элиты хотят повысить налоги для украинцев любой ценой. 

"Повышение минимальной зарплаты – это, прежде всего, повышение налогов с ФОПов и оплаты ЕСВ... У нас будет низким дефицит бюджета в этом году. Поэтому не вижу большого смысла в этом действии. Власть же тоже чем-то руководствовалась, когда не повысила минимальную зарплату в бюджете-2025...", – отметил эксперт.

Он добавляет, по факту, повышения запрплаты рядовые граждане не ощутят, потому как подпрыгнут налоги, соответственно ускорится рост цен и инфляция.

Рост минималки будет стимулировать работодателей увеличивать официальный фонд оплаты труда

Экономист, член общества финансовых аналитиков, экс-член Совета НБУ Виталий Шапран считает все эти инициативы правильными.

"Во-первых, социальные выплаты подлежат индексации минимум на официальный темп потребительской инфляции. Во-вторых, рост минимальной зарплаты должен привести к увеличению НДФЛ и ЕСВ, поскольку проблема зарплат в конвертах еще не преодолена, рост минимальной зарплаты будет стимулировать работодателей увеличивать официальный фонд оплаты труда", – прокомментировал эксперт.

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Источник: https://comments.ua/ua
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