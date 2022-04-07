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В Швейцарии заморозили активы Кремля на 8 млрд долларов: что известно

Российские активы в Швейцарии составляют от 150 до 200 миллиардов швейцарских франков

7 апреля 2022, 18:40
Автор:

Лиля Воробьева
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Представители Швейцарии уже заморозили российские активы на сумму 7,5 млрд. швейцарских франков, или 8 млрд. долларов. Это сделали через сорок пять дней с тех пор, как впервые были введены санкции в отношении близких соратников Владимира Путина. Об этом сообщает Bloomberg.

В Швейцарии заморозили активы Кремля на 8 млрд долларов: что известно

Швейцария отошла от своего политического нейтралитета (фото из открытых источников)

"Новая цифра представляет собой 30-процентный рост по сравнению с 5,75 млрд. франков, о которых 24 марта сообщил Швейцарский Секретариат по экономическим вопросам. Более высокий показатель свидетельствует о том, что реализация санкций работает хорошо", – подчеркнул глава SECO Эрвин Боллинджер.

Почти месяц назад власти Швейцарии удивили мировую общественность тем, что отошли от присущих этой стране традиций нейтралитета. Они заявили, что также поддержат меры ЕС в отношении РФ. Вместе с тем швейцарские власти, как и SECO подверглись критике политиков из Берна, которые подчеркнули в своих публикациях в газетах, что они не все выполнили в достаточном объеме. Чтобы заблокировать российские активы, на которые наложены санкции.

Важно, что российские активы в Швейцарии составляют от 150 до 200 миллиардов швейцарских франков. Но, как подчеркнул руководитель SECO, "не каждый россиянин здесь под санкциями".

Как отметил Боллинджер, SECO, где работают 800 сотрудников, убеждает, что здесь полностью реализовали все предыдущие раунды, имеющие отношение к санкциям ЕС, однако принятые меры могут затянуться из-за сложностей в каждом отдельном случае.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что означает громкое решение США в ракурсе российско-украинский войны. Сенат США единогласно поддержал решение, позволяющее Байдену активировать для Украины программу ленд-лиза.


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Источник: https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-04-07/swiss-have-frozen-8-billion-in-russian-assets-to-date
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